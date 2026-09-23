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YT: Yayın Tarihi: 23.09.2026 12:02 23 Eylül 2026 12:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.09.2026 12:12 23 Eylül 2026 12:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Turgutlu’daki saldırıda yaralanan 6 öğrenci taburcu edilecek

Manisa Valiliği, Turgutlu’daki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerden altısının bugün taburcu edilmesinin planlandığını açıkladı. Üç öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Turgutlu’daki saldırıda yaralanan 6 öğrenci taburcu edilecek
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde 22 Eylül’de meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasına göre, Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hafif yaralı altı öğrencinin bugün taburcu edilmesi planlanıyor.

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Üç öğrencinin yoğun bakım tedavisi sürüyor

Üç öğrencinin yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin devam ettiğini bildiren Valilik, sağlık durumlarının hekimler tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yaşanan elim olay nedeniyle öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

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Ne olmuştu?

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 22 Eylül sabahı silahlı saldırı meydana geldi. Manisa Valiliği, saldırının saat 07.59 sıralarında gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırıda 10 çocuk yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın ardından yaptığı açıklamada yaralılardan üçünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurdu.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen aynı okulun öğrencisi olan çocuk gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocuğun anne ve babası ile saldırıda kullanılan silahla bağlantısı bulunduğu belirtilen dedesinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında silahın çocuğun eline nasıl geçtiğinin, muhafaza koşullarının ve anne ile babanın bakım ve gözetim yükümlülüklerinin araştırıldığı; olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddiaların da incelendiği bildirildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, saldırının ardından okulda 22 Eylül’de eğitim ve öğretime ara verildiğini, öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin görevlendirildiğini duyurdu.

RTÜK de saldırıya ilişkin yayın yasağı getirdi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
turgutlu Manisa Okul Saldırıları
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