Turgutlu’da lise yakınında silahlı saldırı: 3 öğrenci yoğun bakımda

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş açıldı.

Manisa Valiliği, olayın saat 07.59 sıralarında meydana geldiğini açıkladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin saldırı sonrası Manisa'ya gitti. Son bilgileri paylaşan Çiftçi, 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 10 çocuğun hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

Yaralanan çocuklarımıza şifa diliyorum. 3 çocuğumuz yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Saldırının olduğu okul 1. derece riskli. Okul güvenliğini polisiye tedbirlerden ibaret görmüyoruz. Ailelere düşen görevler var. Veliler cocukların okula gidip gitmediğini, nereye gittiğini okuldan geldiklerinde hangi internet sitelerine girdiklerini takip etmek zorundalar. Olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı, dedenin evinden çocuk alıyor ve eylemi gerçekleştiriyor.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığını ve başsavcının koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen çocuğun yakalanarak gözaltına alındığını; anne ve babasının yanı sıra saldırıda kullanılan silahla bağlantısı bulunduğu belirlenen dedesinin de gözaltına alındığını duyurdu. Gürlek, soruşturma kapsamında silahın çocuğun eline nasıl geçtiğinin, silahın muhafaza koşullarının ve anne ile babanın bakım ve gözetim yükümlülüklerinin araştırıldığını belirtti.

Olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddiaların da soruşturulduğunu kaydeden Gürlek, yaralı öğrencilerin durumunun ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Manisa'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen saldırıyla ilgili iki Mülkiye Başmüfettişi ve iki Polis Başmüfettişinin görevlendirildiği bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, saldırının ardından İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 22 Eylül’de eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin sahada çalışmaya başladığını duyurdu.

“Çocukları değil, onları bu hale getiren sistemi konuşun”

RTÜK'ten yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da olayla ilgili yaptığı açıklamada, yayın kuruluşlarına yalnızca yetkili resmi makamların açıklamalarını esas alma ve teyit edilmemiş bilgilere yer vermeme çağrısında bulundu.

RTÜK, olay anına ait şiddet içeren, travmatik veya korkutucu görüntülerin paylaşılmamasını, öğrenci ve ailelerin mahremiyetinin korunmasını istedi.

İlerleyen saatlerde ikinci açıklamayı yapan RTÜK, saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim olay Üst Kurulumuz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.



Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını… pic.twitter.com/kB6xTViJHr — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) September 22, 2026

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel saldırının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyeti de Turgutlu’ya gitmek üzere görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Uşak Milletvekili Ali Karaoba’yı görevlendirdi.

Güvenli Okullar Bildirgesi nedir?

Dört gün önce okul güvenliği tedbirleri açıklanmıştı

Manisa Valiliği, 18 Eylül'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı için alınacak güvenlik tedbirlerini duyurmuştu.

Valiliğin açıklamasına göre il genelindeki 507 okulda 531 bahçe görevlisinin çalışması, okulların giriş ve çıkış saatlerinde ise 59 ekipte toplam 118 personelin görev yapması planlanmıştı.

Saldırıdan bir gün önce de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla "Okul Güvenliği" toplantısı yapılmış, 81 ilin valisi toplantıya video konferansla katılmıştı. Toplantıda çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler ele alınmıştı.

Türkiye'de okul güvenliği, nisan ayında Urfa'nın Siverek ilçesi ile Maraş'ta art arda yaşanan silahlı okul saldırılarının ardından yeniden gündeme gelmişti.

(NÖ)