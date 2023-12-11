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Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 09:47
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 10:01
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Turgut Dedeoğlu, DİSK Basın-İş’in yeni genel başkanı oldu

Mevcut başkan Faruk Eren'in aday olmadığı kongrede Turgut Dedeoğlu ve Candan Yıldız yarıştı. Dedeoğlu 43 oy aldı, Yıldız 31 oyda kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/turgut-dedeoglu-disk-basin-isin-yeni-genel-baskani-oldu.jpg
Fotoğraf: Vecih Cuzdan/bianet

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), 71. Olağan Genel Kongresi’ni dün (10 Aralık) Şişli'deki binasında yaptı.

Kongreye çok sayıda sendika üyesi katıldı. Genel değerlendirme ve örgütlenme konularını tartıştı.

Tartışmaların ardından da seçime geçildi. Candan Yıldız ve Turgut Dedeoğlu’nun aday olduğu kongrede mevcut başkan Faruk Eren adaylığını açıklamadı. Oylamada 43 oy alan Turgut Dedeoğlu DİSK Basın-İş’in yeni başkanı seçildi. Candan Yıldız ise 31 oyda kaldı.

Oylamanın sonucunda yeni yönetim şöyle belirlendi:

Genel Başkan: Turgut Dedeoğlu

Genel Sekreter: Tolga Balcı

Yönetim Kurulu üyeleri: Bilir Kaya, Ahin Aslan, Ayşe Düzkan, Yaşar Aynacı, İzel Sezer

Genel Denetim Kurulu üyeleri: Yıldız Yazıcıoğlu, Alparslan Aydın, Nazan Özcan

Genel Disiplin üyeleri: Diren Yurtsever, Derya Okatan Albayrak, Seda Öz.

DİSK Üst Kurul Delegeliği üyeleri: Ahin Aslan, Turgut Dedeoğlu, Candan Yıldız, Ayşe Düzkan, Yaşar Aynacı ve Tolga Balcı.

(HA)

basın iş DİSK Basın-İş
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