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Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 23:19
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2024 23:23
1 dk Okuma

Turgut Altınok seçim takibini bıraktı

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok partisinin Ankara İl Başkanlığından çıkarken "Vatandaşımız karar vermiştir. Demokrasi budur, saygı duyarız, hayırlı olsun." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Turgut Altınok seçim takibini bıraktı
Fotoğraf: Harun Özalp / AA

Kesin olmayan sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını, CHP’nin adayı Mansur Yavaş’a 27 puan farkla kaybeden AKP adayı Turgut Altınok seçim takibini bıraktı.

Altınok, AKP Ankara İl Başkanlığından çıkarken gazetecilere seçim sonuçlarına kısa bir açıklama yaptı. "Vatandaşımız karar vermiştir. Demokrasi budur, saygı duyarız, hayırlı olsun." demekle yetindi.

Mansur Yavaş: Bu seçimin kaybedeni Turgut Altınok’tur
Mansur Yavaş: Bu seçimin kaybedeni Turgut Altınok’tur
31 Mart 2024

(HA)

Seçim 2024 Turgut Altınok
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