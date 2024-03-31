Kesin olmayan sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını, CHP’nin adayı Mansur Yavaş’a 27 puan farkla kaybeden AKP adayı Turgut Altınok seçim takibini bıraktı.

Altınok, AKP Ankara İl Başkanlığından çıkarken gazetecilere seçim sonuçlarına kısa bir açıklama yaptı. "Vatandaşımız karar vermiştir. Demokrasi budur, saygı duyarız, hayırlı olsun." demekle yetindi.

Mansur Yavaş: Bu seçimin kaybedeni Turgut Altınok’tur

(HA)