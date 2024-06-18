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HABER
Yayın Tarihi: 18 Haziran 2024 14:33
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2024 14:42
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Turgut Altınok'a 'seçim araçlarının akaryakıtını belediyeden karşıladın' soruşturması

İçişleri Bakanlığı, 31 Mart seçimleri döneminde AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Turgut Altınok’un seçim çalışmasında kullandığı araçlarının yakıtını belediyeden karşıladığını tespit etti. Yaklaşık kamu zararı 6 milyon TL.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Turgut Altınok'a 'seçim araçlarının akaryakıtını belediyeden karşıladın' soruşturması

İçişleri Bakanlığı, Keçiören Belediye Başkanı iken 31 Mart seçimleri döneminde AKP’den Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olan Turgut Altınok hakkında soruşturma başlattı.

T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre Altınok, yerel seçim çalışmalarında kullandığı AKP'ye ait araçların akaryakıtı belediyeden karşıladı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişi, belediyenin Temizlik ve Ulaştırma Müdürü S.K.'yi açığa aldı. Şardan olayı şöyle aktardı:

6 milyon TL'lik zarar

...31 Mart seçimiyle birlikte Keçiören yıllar sonra bir kez daha tercihini soldan yana kullandı. CHP'den aday olan Mesut Özarslan, belki de sürpriz sayılacak bir sonuçla ilçenin yeni belediye başkanı seçildi.

Yeni Başkan Özarslan, her ne kadar siyasi geçmişi sağdan olsa da Altınok dönemini mercek altına aldı. Özarslan'ın yaptığı ilk tespitlerin ardından İçişleri Bakanlığı, eski dönemle ilgili sessiz sedasız soruşturma başlattı.

Belediyenin, bakanlığa yaptığı başvuru sonrasında görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi çok önemli tespitlerde bulundu.

Belediyedeki bakanlık soruşturması devam ederken; müfettiş siyasi skandala neden olacak bir sürecin ipucuna ulaştı.

Keçiören Belediye Başkanı iken, AKP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak hedef büyüten Turgut Altınok'un yerel seçimler döneminde siyasi çalışmalarında kullandığı AKP'ye ait parti araçlarının akaryakıtının belediyeden karşılandığı belirlendi.

Belediyenin Ovacık'taki Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü yerleşkesindeki tesiste belediyeye ait iş makineleri ve araçlarına sevkiyatı yapılan akaryakıtın, Altınok'un propaganda faaliyetlerinde görev alan seçim araçlarına da kullandığının kamera kayıtlarına ulaşıldı.

Üstüne üstlük; seçim araçlarının akaryakıtlarının, belediyeye ait araçların plakası üzerinden depolarının doldurulduğu tespit edildi.

Sürecin ortaya çıkmasıyla birlikte belediyede soruşturmaya başlayan İçişleri Bakanlığı müfettişi, belediyenin Temizlik ve Ulaştırma Müdürü S.K.'yı açığa aldı. Belediyedeki iş bölümü çerçevesinde söz konusu uygulamayla ilgili imza yetkisinin S.K.'da olması nedeniyle açığa alma işleminin gerçekleşti.

Altınok için siyasi faaliyet gösteren AKP'nin seçim araçlarına verilen akaryakıtın mali değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belediye kaynaklarınca ifade ediliyor.

(HA)

Turgut Altınok keçiören Keçiören Belediyesi
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