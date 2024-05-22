Turgay Olcayto’dan yeni kitap: “Aşk Üzerine Yanıtı Olmayan Mektuplar”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Önceki Başkanı Turgay Olcayto’nun altıncı kitabı olan “Aşk Üzerine Yanıtı Olmayan Mektuplar”, Literatür’den yayınlandı.

Kitap, Turgay Olcayto’nun TGC üyesi, İstanbul Radyosu Klasik Müzik prodüktörü eşi Nurhan Olcayto ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tanışmalarıyla başlayan aşklarının tanığı olan mektuplardan oluşuyor.

1964 sonbaharında fakülte bahçesinde tanışıp arkadaş olan çift, sanatın her dalına, klasik batı müziğine, iyi kitaplara, iyi yazarlara tutkun bir hayat sürdürdüler. Hem yurt içinde hem yurt dışında Vosvos’larıyla uzun geziler yapan çiftin mutlulukları ve hüzünlü anları Turgay Olcayto’nun yazdığı 45 mektup okuyucuyla buluşuyor.

“Cevapları her birimizin içinde bir yerlerde”

Turgay Olcayto eşinin hastalığıyla gölgelenen birlikteliklerini şöyle dile getiriyor bir mektubunda:

“Seninle birlikteliğimiz 50 yılı buldu. 50 yılda seni hep yanı başımda hissetmek harika bir duygu. Öyle ki, şimdilerde senin belleğine darbe vuran hastalık bile bizi ayıramıyor. Buna dün bir kez daha tanık oldum. Bana baktığında gözlerinin içi gülüyor, sevgiyle tutuyorsun elimi, tıpkı eskisi gibi. Sonsuza kadar seveceğim seni. Hastalığın neyi değiştirir ki. Aşkımsın, karımsın, yoldaşımsın, sevgilimsin.”

Okurken içinizi acıtan, umutla, umutsuzluğun iç içe geçtiği satırlarda, eşine neden mektup yazmaya karar verdiğini şöyle açıklıyor Turgay Olcayto:

“Sevgili Küçüğüm, eskiden böyle seslenirdim sana. Severdin. Ne çok yazışırdık. Konuşamadığımız zamanlarda yazıya başvururduk. Kısa ayrılıklarımızda bile. Küçük notlar yazardık birbirimize. Şimdi de sana yazmak iyi gelecek bana biliyorum. Seninle birlikteliğimi sürekli yaşatıyor olacağım. Yazdıklarımla seni sana anlatacağım.”

"Aşk Üzerine Yanıtı Olmayan Mektuplar; dijital çağda rastlayamayacağınız bir aşkın izini sürmek ve mektubun tadını yeniden duyumsamak isteyenlere. Cevapları her birimizin içinde bir yerlerde."

(EMK)