Turan Eser, Basel'de aramızdan ayrıldı

Turan Eser, 15 Mayıs'ta sosyal medya hesabından "3 Mayıs’ta yapılan sağlık muayenesi ve CT taramasında akciğeri[nde] büyük bir kitle olduğu[nun] tespit edildi[ğini] ve yapılan tetkikler ve biyopsi sonucunda kitlenin kanserli olduğu[nun ortaya çıktı[ğını]" duyurmuştu.

"Yoğun bir tedavi sürecine gireceğini" haber veren Eser, "Umutluyum ve kanseri yenmek için elimden geleni yapacağım." demişti.

Eser'in vefatını duyuran PİRHA Haber Ajansı, "Önceki dönemler Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanlığı da yapan Alevi aydını Turan Eser'in İsviçre’de Hakk’a yürüdü[ğünü]" haber verdi.

Turan Eser için İsviçre'nin Basel kentinde bulunan Basel Cemevi'nde toplanma çağrısı yapıldı.

PİRHA Eser'in ardından yayımlanan taziye mesajlarına yer verdi. Alevi toplumunun bütün kesimleri mesajlarında Turan Eser'in vefatından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi.

Alevi Bektaşi Federasyonu

"Acımızı ifade edecek söz bulamıyoruz! Alevi örgütlülüğünün emektarı, dost, yoldaş, abi… Önceki dönem genel başkanımız Turan Eser Hakk’a yürüdü. Devri daim olsun."

Pir Sultan Abdal

Kültür Derneği Genel Merkezi

"Araştırmacı-Yazar, Yapımcı ve Yol TV Haber Portalı Yayın Koordinatörü Turan Eser’in Hakk’a yürüdüğünü paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesinde derneğimizin yönetim kurullarında yer alan, mücadeleci bir kişiliğiyle örnek bir insan olan Turan Eser canımızı yıldızlara uğurlarken, eserleriyle her zaman bizlerle birlikte olacaktır. Yıldızlar yoldaşı olsun."

Şahkulu Sultan Dergahı

"Aleviliğin kaynaklarını bıkıp usanmadan büyük bir titizlikle arayan ve bunları bir aydın namusuyla yazmaktan, konuşmaktan, tartışmaktan çekinmeyen değerli Araştırmacı Yazar Turan Eser, Bektaşi deyişiyle, 'gözümüzden gönlümüze aktı.' Bıraktığı ışık eksilmesin, devri asan olsun…"

İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu

"[...] Değerli Turan Eser, Türkiye’de ve İsviçre’de çeşitli Alevi kurumlarında üst düzey görevler almış, Alevi örgütlülüğüne gerek Türkiye’de, gerekse Avrupa genelinde büyük katkılar sağlamıştır. Aleviliğin özünden kopmaması için, erkanlarımızın özüne uygun bir şekilde yürütülmesi adına birçok önemli proje gerçekleştirmiş ve kalıcı, değerli işlere imza atmıştır. Kendisi, her daim yolumuzun rehberlerinden biri olmuş, toplumsal adalet ve hakikat mücadelesinde büyük bir bilge olarak yanımızda yer almıştır. Devri daim olsun. Eser ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyoruz."

Britanya Alevi Federasyonu

"Araştırmacı- Yazar Turan Eser canımız, abimiz bugün vedasını bıraktı. Üzgünüz demek hafif kalır. Alevi hareketi bir değerini daha kaybetti. Umutlarını yazarak, çizerek sesimize ses katarak birleştirenlerdendi. Toplumsal barışı ve hakikati savundu bu uğurda mücadele etti ve kalıcı eserler kazandırdı.

"Gittiği her alanda insan ilişkileri, samimiyeti, gülüşü ile tanıyan herkeste iz bıraktı. Çok erken bir veda oldu. Seni çok özleyeceğiz. Hep aklımızda olup, hatırda kalacaksın.

Sevgiyle, saygıyla anıyoruz… Devrin daim, mekanın gönüller olsun. Eser ailesinin acısını paylaşıyoruz cümle sevenlerine sabırlar diliyoruz."

Turgut Öker (AABK Kurucu Başkanı)

"Sıra bizim kuşağa mı geldi? 93 Madımak katliamı sonrası Basel – İsviçre Alevi örgütlenmesi içinde yer aldı. Avrupa Alevi hareketini bir çatı altında birleştirmeye yönelik çabalarımıza aktif destek verdi. Bir ara Türkiye ‘ye kesin dönüş yaptıktan sonra Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanlık görevini yürüttü. Gençliğinden beri severek yoğunlaştığı eğitim alanında Alevi hareketine düşünsel katkılarda bulundu. TURAN ESER’in cok erken fiziki olarak aramızdan ayrılışının derin üzüntüsü içerisindeyim. Başta eşi Hatice, oğlu Oğulcan olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Hüseyin Mat, Avrupa Alevi Birlikleri

Konfederasyonu Eşit Başkanı

"Acımız tarif edilemez! Büyük bir üzüntüyle sevgili Turan Eser abimizin Hakk’a yürüdüğünü derin bir kederle öğrenmiş bulunuyorum. Turan Abi, gerek Türkiye’de gerek İsviçre’de çeşitli Alevi kurumlarında üst düzey görevler üstlenmiş, Alevi örgütlülüğüne ve toplumsal dayanışmaya büyük katkılar sunmuş, her zaman yolumuzu aydınlatan değerli bir rehber olmuştur. Özellikle Alevi toplumunun hak, adalet ve eşitlik mücadelesinde büyük bir bilgelik ve azimle yer almış, gerek Türkiye’de gerekse Avrupa genelinde önemli izler bırakmıştır. Toplumsal adalet ve hakikat yolunda daima örnek aldığımız, bir bilge olarak gönlümüzde yer eden Turan Abi, her zaman emeğiyle, mücadelesiyle ve insana duyduğu sevgiyle hatırlanacaktır. Devri daim olsun… Eser ailesine, dostlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyor, acılarını yürekten paylaşıyorum. Turan Abi, seni ve bıraktığın değerli mirası asla unutmayacağız."

Cuma Erçe, Pir Sultan Abdal

Kültür Derneği Genel Başkanı

"Sevgili Turan Eser’in Hakk’a yürüdüğü haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Turan Hocam, Avrupa ve Türkiye Alevi örgütlenmesinde üst düzey çok önemli görevler üstlenmiş değerli bir canımızdı. Demokratik Alevi örgütlülüğüne büyük katkılar sunan Turan Eser dostumuz Hak ile Hak oldu. Kahrolası hastalık ile girdiği mücadeleyi maalesef kaybetti. Çok üzgünüm. Devrin asan olsun sevgili dostum. Mekanın gönüller olsun. Seni asla unutmayacağız…"

HDP 27. Dönem İstanbul

Milletvekili Ali Kenanoğlu

"Bir dönem Alevi Bektaşi Federasyonu Genel başkanlığını da yapan, bir çok ortak çalışmada görev yaptığımız arkadaşımız Turan Eser’in bu alemden göç eylediğini üzülerek öğrendik. Yolu ışık, devri daim, mekanı ulu Pirlerimizin yanı olsun!"

Çilem Küçükkeleş

"Çok erken ve acı bir veda devrin daim, mekanın gülistan olsun!"