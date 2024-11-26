TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi'ndeki patlamadan sonra çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde yer alan petrol arıtma tesisi Tüpraş Rafinerisi'nde Salı akşamı 20 sularında meydan gelen patlama sonrasında başlayan yangın söndürüldü.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada "ham petrol fırını"nda gerçekleştiği belirtilen patlama sırasında, yangının söndürüldüğü ve çalışanlar arasında olaydan etkiienen kimse olmadığı belirtildi.

Öte yandan Büyükşehir ve Petkim’den ekipler yangına müdahale için rafineriye gelirken, soğutma işlemlerinin de başlatıldığı aktarıldı. Patlamanın ardından taşeron işçilerinin kapı önünde beklediği belirtildi.

TÜPRAŞ açıklaması TÜPRAŞ yazılı açıklamada şunları belirtti: "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir."

Görgü tanıkları "patlama"dan söz ederken şirket "yangın" diyor

Evrensel'in haberine göre, görgü tanıkları rafineride patlama olduğunu ve ardından baş gösteren yangına itfaiyenin müdahale ettiğini söylerlerken, şirketin açıklamasında "patlama"nın sözünün edilmemesi ve yalnızca "yangın çıktığı" ve "söndürüldüğü" bilgisinin verilmesi, henüz olayla ilgili araştırma ve incelemeye dayalı bir resmi anlatı oluşturulmadığını düşündürüyor.

Üç hafta önce İzmit'te de patlama olmuştu

Üç hafta önce 5 Kasım günü TÜPRAŞ'ın İzmit, Tütünçiflik'teki rafinerisinde de patlama olmuştu. Bir patlama sesinin ardından rafineriden dumanların yükseldiği olayla ilgili olarak TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir." denilmiş, patlama nedeni olarak da "yangının kompresör bakım çalışmaları sırasında meydana geldiği, yangının kontrol altına alındığı ve rafineride diğer faaliyetlerin devam ettiği" bildirilmişti.

TÜPRAŞ kimin? Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıtlı ve hisseleri 1991'den bu yana Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmekte olan şirketin ana ortağı, büyük hissedarı Koç Holding olan Enerji Yatırımları A.Ş., Koç Holding A.Ş. ve Koç Ailesi. Bir kamu iktisadi girişimi iken özelleştirilerek satılan TÜPRAŞ hisselerinin yarısından çoğu Koç şirketlerinin elinde, geri kalan hisseler borsada işlem görüyor.

(AEK)