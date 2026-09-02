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YT: Yayın Tarihi: 02.09.2026 17:19 2 Eylül 2026 17:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.09.2026 17:29 2 Eylül 2026 17:29
Okuma Okuma:  2 dakika

Tunus’tan Hong Kong’a: İnsan hakları savunucuları hedefte

Dünyanın farklı bölgelerinde insan hakları savunucuları, gazeteciler ve muhalifler üzerindeki baskılar artıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tunus’tan Hong Kong’a: İnsan hakları savunucuları hedefte
Fotoğraf: HRW.
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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) bugün yayımladığı raporda, Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said yönetiminin son yıllarda sivil topluma yönelik sistematik bir baskı politikası yürüttüğüne yer verdi.

Öte yandan Hong Kong’da demokrasi hareketinin önde gelen isimlerinden Joshua Wong’un “dış güçlerle işbirliği” suçlamasını kabul etmesi ise ifade özgürlüğü ve siyasi örgütlenme hakkı konusundaki tartışmaları yeniden başlattı.

HRW: Tunus’ta sivil toplum tasfiye edilmek isteniyor

HRW’nin “Ödünç Alınmış Zamanda Yaşıyoruz” başlıklı raporunda, Tunus’ta 2021 yılında Cumhurbaşkanı Kays Said’in yetkileri elinde toplamasının ardından demokratik kurumların zayıflatıldığı ve sivil toplum kuruluşlarının hedef haline getirildiği belirtildi.

Rapora göre Mayıs 2024’ten bu yana onlarca sivil toplum çalışanı, insan hakları savunucusu ve dernek yöneticisi hakkında soruşturmalar açıldı. Rapora göre en az 47 kişi sivil toplum faaliyetleri nedeniyle yargılandı, 14 kişi ise hapis cezası aldı. HRW ayrıca çok sayıda derneğin faaliyetlerinin askıya alındığını ve özellikle göçmenler ile mültecilere destek veren kuruluşların kriminalize edildiğini belirtti.

Raporda, hükümetin insan hakları örgütlerini ve bağımsız dernekleri “dış güçlerin aracı” olarak göstermeye çalıştığı, bunun da sivil toplum üzerinde caydırıcı bir etki yarattığı vurgulandı. Rapora göre insan hakları savunucuları, Tunus’ta 2011 devrimi sonrasında elde edilen demokratik kazanımların önemli ölçüde gerilediğini ifade etti.

Hong Kong’da Joshua Wong hakkında yeni dava

Bugün (2 Eylül 2026) Hong Kong Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada, demokrasi yanlısı hareketin sembol isimlerinden Joshua Wong, “yabancı kuruluşlarla işbirliği yapma” suçlamasını kabul etti.

BBC’nin haberine göre Wong, 2019 ve 2020 yıllarında uluslararası yaptırım çağrılarıyla bağlantılı faaliyetleri nedeniyle yargılanıyor. Suçlama, Pekin yönetiminin 2020 yılında yürürlüğe koyduğu Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında değerlendiriliyor.

29 yaşındaki Wong hâlihazırda başka bir ulusal güvenlik davasından aldığı ceza nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Savunması, uzun tutukluluk süresi ve suçlamaları kabul etmiş olmasını gerekçe göstererek daha düşük bir ceza talep etti. Mahkeme henüz karar tarihini açıklamadı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları ise Ulusal Güvenlik Yasası’nın Hong Kong’daki siyasi muhalefeti bastırmak için kullanıldığını savunuyor. Pekin ve Hong Kong yönetimi ise yasanın kamu düzeni ve istikrarın korunması açısından gerekli olduğunu ileri sürüyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Tunus hong kong insan hakları
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