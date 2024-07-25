Tunus Cumhurbaşkanından “sosyal medya” cezalarına af

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle hapiste tutulan 233 kişi için af kararı çıkardı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Anayasa'nın 99. Maddesi gereği sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle mahkum olanların suçlarını affetme kararını imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal medya paylaşımları sebebiyle mahkum olan 1727 kişiden 233'ünün aftan yararlanacağı ifade edilerek, diğerlerinin ise başka suçlardan aldıkları mahkumiyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilmişti Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararla Meclis'in çalışmalarını dondurdu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı. Cumhurbaşkanı Said'in 22 Eylül 2021'de açıkladığı yeni kararnameyle de yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamasının ardından, Aralık 2021'de açıklanan "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında, ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı. Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, 24 Aralık 2023’te yapılan seçimlerle Halk Meclisinin yanı sıra Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları "demokratik bulmadıkları" gerekçesiyle ülkedeki çoğu siyasi parti seçimleri boykot ediyor.

(AS)