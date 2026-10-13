TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.10.2026 14:01 13 Cotmeh 2026 14:01
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.10.2026 14:08 13 Cotmeh 2026 14:08
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Tuncer Bakirhan û Nêçîrvan Barzanî civiyan

Serokatiya Herêma Kurdistanê li ser naveroka hevdîtinê daxuyaniyek belav kir. Di daxuyaniyê de hatiye diyarkirin ku her du aliyan bal kişandiye ser girîngiya sûdwergirtina ji vê derfeta dîrokî ya ji bo pêkanîna aştiyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Tuncer Bakirhan û Nêçîrvan Barzanî civiyan
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan û heyeta pê re ji bo beşdarî Foruma MERI bibin çûbûn Hewlêrê. Du roj in Bakirhan li Hewlêrê serdanan dike. Tuncer Bakirhan li Hewlêrê bi Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî re hevdîtinek kir.

Foruma MERIyê ya 2026an: Tuncer Bakirhan û Mazlûm Ebdî li Hewlêrê ne
Foruma MERIyê ya 2026an: Tuncer Bakirhan û Mazlûm Ebdî li Hewlêrê ne
12 Cotmeh 2026

Serokatiya Herêma Kurdistanê li ser naveroka hevdîtinê daxuyaniyek belav kir.

Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku her du aliyan bal kişandiye ser girîngiya sûdwergirtina ji vê derfeta dîrokî ya ji bo pêkanîna aştiyê û Bakirhan û Barzanî gotine nabe ku ev derfet ji dest here. Di daxuyaniyê de hate gotin ku pêwîstiya piştgiriya hemû aliyan a ji bo pêvajoyê jî hatiye axaftin.

Di daxuyaniyê de hat destnîşan kirin ku Serokê Herêma Kurdistanê piştgiriya xwe ya ji bo pêvajoya aştiyê aniye ziman û amadekariya xwe ji bo her alîkariya pêwîst a ji bo serxistina pêvajoyê nîşan daye.

Nêçîrvan Barzanî her wiha bal kişandiye ser girîngiya aştiyê ya ji bo ewlehî û aramiya Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê û tevahiya herêmê.

Tuncer Bakirhan jî spasiya xwe û partiya xwe ya ji bo helwest û hewlên berdewam ên Serokê Herêma Kurdistanê aniye zimên ku piştgiriyê dide pêvajoyê.

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Tûncer Bakirhan Nêçîrvan Barzanî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê