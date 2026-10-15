Tuncer Bakirhan û Bafil Talebanî li Silêmaniyê civiyan

Hevserokê Giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan(DEM Partî) Tuncer Bakirhan û Serokê Yekitiya Niştimaniya Kurdistanê(YNK) Bafil Talabanî li Debaşana Silêmaniyê civiyan. Di civînê de li ser bihêzkirina têkiliyên dualî û serxistina pêvajoya aştiyê gotûbêj kirin.
Li gorî nûçeya Ajansa Welat Ofîsa Ragihandinê ya Bafil Talabanî têkildarî hevdîtina Bakirhan û Talebanî ya îro li Debaşan a Silêmaniyê pêk hat de, daxuyaniyek weşand.
Tuncer Bakirhan û Nêçîrvan Barzanî civiyan
Di daxuyaniyê de hate gotin ku Serokê YNKaê Bafil Talebanî li Debaşan pêşwazî li Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tûncer Bakirhan kir û di hevdîtinê de li ser bihêzkirina têkiliyên dualî û pêvajoya “Aştî û Civaka Demokratîk” ku li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê birêve diçe, hat nîqaşkirin.
Hate ragihandin ku di hevdîtinê de ji bo aramiya herêmê tekezî li ser berdewamiya hemahengî û hevkariya hevpar û xurtkirina têkiliyên di navbera herdu aliyan de di çarçoveya parastina berjewendiyên netewî de hat kirin.
"Di şer de, ji bilî wêrankirinê tiştek nayê bidestxistin"
Her weha derbarê pêvajoya “Aştî û Civaka Demokratîk” ku li Tirkiyeyê birêve diçe, Serokê YNKê Bafil Talebanî piştgiriya xwe ya ji bo vê gava dîrokî dubare kiriye û gotiye:
“Em ê li ser heman siyaseta Serok Mam Celal berdewam bikin heta ku ev mijara girîng û biryardar bi ser bikeve. Em bawer dikin ku em dikarin bi jiyana hevbeş û aştiyê xizmeta gelê xwe bikin. Ji ber ku di şer û parçebûnê de, ji bilî wêrankirinê tiştek nayê bidestxistin. Ji ber vê yekê ez hêvî dikim ku her kes dê rûpelek nû ber bi aştiyeke mayînde veke.”
Her wisa li gor daxuyaniyê, Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan, ji bo hewldanên wan yên ji bo serkeftina pêvajoya aştiyê spasiya Bafil Talebanî û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) kir û got:
“Em rêzê li rola we digirin û gavên we yên ku xizmeta aramî û jiyana aştiyane li herêmê dikin, teqdîr dikin.”
Foruma MERIyê ya 2026an: Tuncer Bakirhan û Mazlûm Ebdî li Hewlêrê ne
Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan di 11ê Cotmehê de bi mebesta beşdarî Foruma MERIyê ya 2026an bibe, çûbû Hewlêra paytexta Herêma Kurdistana Iraqê.
Foruma MERIyê her sal ji aliyê Enstîtuya Lêkolînan a Rojhilata Navîn (MERI - Middle East Research Institute) ve tê lidarxistin û wekî yek ji lûtkeyên herî girîng ên hizrî û dîplomasiyê yên herêmê tê qebûlkirin. Foruma MERIyê lîderên siyasî yên asta bilind û dîplomatên ji Herêma Kurdistanê, Îraq, Rojavayê, Tirkiye û qada navneteweyî tîne cem hev.