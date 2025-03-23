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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 10:57
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 16:55
4 dk Okuma

İSTANBUL NEWROZU

Tuncer Bakırhan: Türkiye’de ülkeyi yönetenler değişmek zorundadır

Yüz binlerce kişinin katıldığı İstanbul Newrozu son buldu. Newroz alanını terk ederken slogan atan gençlere polis müdahale etti. Bir kişi gözaltına alındı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Tuncer Bakırhan: Türkiye’de ülkeyi yönetenler değişmek zorundadır
Fotoğraflar: Ali Dinç / bianet

İstanbul’da Newroz kutlamaları için yurttaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Yenikapı Meydanı'na gelmeye başladı. 

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) öncülüğünde düzenlenen kutlamalar, bu yıl "Özgürlük İçin Demokratik Toplum" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Kutlamalar için meydan, sarı, kırmızı ve yeşil bayraklarla süslenirken, büyük bir platform kuruldu. 

"Yasaklı" listesi

Alana, “Jin, jiyan, azadî” ile “Newroza azadiyê pîroz bê/Özgürlük Newrozu kutlu olsun” yazılı pankartlar asıldı ve platformun iki yanına LED ekranlar yerleştirildi.

Bu yıl, geçen yıldan farklı olarak Yenikapı Marmaray Durağı çıkışında polis arama yapıyor.

Polis, elindeki uzun "yasaklı" listesine göre arama gerçekleştiriyor. Liste kapsamında, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu atkı ve flamalar alana sokulmuyor

Newroz programı

Kutlamalarda Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) müzisyenlerinden Kadir Çat ve Grup Praksis sahne alacak. 

Etkinlik kapsamında HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu, Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti Gültan Kışanak, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ile kayyım atanan Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük’ün konuşma yapması bekleniyor.

LGBTİ+lara saldırı

Alanda LGBTİ+ bayrağı açanlara bir grup saldırdı. Saldırıya insanlar ve tertip komitesi müdahale etti. 

Ali Kenanoğlu: Saraçhane’de biz de yerimizi aldık

Program HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu'nun konuşmasıyla başladı. 

HDK'ye yönelik operasyonları eleştiren Kenanoğlu, "HDK halktır, HDK milyonlardır ve HDK’yi hapsedemezsiniz. Şimdi İstanbul halkının iradesine yönelik bir operasyon söz konusu. Biz her sabah darbeye karşı çıktık. İstanbul ve 'Kent Uzlaşısı'na dönük yapılanları bir darbe olarak görüyoruz. Bu darbe aynı zamanda Sayın Öcalan’ın barış çağrısına karşı provokasyondur" dedi.

Mahsur Yavaş'a tepki gösteren Kenanoğlu, "Dün Sarahçahane’de bir provokatör vardı. Kürt çocukları panzerlerin altında ezilirken sen laf ettin mi? Bölücülük yapmak bunların işidir. Biz bu darbeye karşıyız. Saraçhane’de biz de yerimizi aldık. Sana da fırsat vermeyeceğiz. Bu ülkedeki provokatörlere olduğu gibi sana da fırsat vermeyeceğiz. Bu Newroz'da barış ve demokratik toplumu sahiplenme Newrozu’dur” dedi.

"Biz savaşa karşı barışı savunuyoruz"

Sahneye çıkan siyasetçi Gültan Kışanak coşku ve alkışla karşılandı.

Gültan Kışanak ise kitleye şu sözlerle seslendi:

"Sayın Öcalan, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı yaptı. Demokratik siyasetin yolunu gençler açacak. Bizler onurlu bir barış istiyoruz. Bizler eşit yurttaş olmak istiyoruz. Dilimiz, kültürümüz ve kimliğimiz üzerindeki baskılar sona ersin istiyoruz.

Biz savaşa karşı barışı savunuyoruz. Kayyıma karşı halkın iradesinin yanındayız. Bazıları geç kaldı ama umarım herkes sandıkla gelen sandıkla gider ilkesini görür. Sayın Öcalan, Kürt-Türk ittifakı için çok önemli bir çağrı yaptı. Şimdi Ankara’nın adım atma zamanıdır. Ankara’nın halkların sesini, Rojava’nın sesini duyması gerekiyor.

"Tekçi, inkarcı sisteme karşı Sayın Abdullah Öcalan"

İstanbul Newrozu'nda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan,

"İstanbul demek Newroz demek, Newroz demek İstanbul demektir. Bu Newroz tarihi bir önemdedir. Tekçi, inkarcı sisteme karşı Sayın Abdullah Öcalan barışın yolunu araladı. Sayın Öcalan, bu sisteme barış kapısını, demokrasi kapısını araladı. Şimdi Sayın Öcalan’ın çağrısı 85 milyonu ilgilendiriyor. Demokratik Toplum Çağrısı'nda Alevi var, kadın var, genç, emekçi, emekli ve ezilen var. Biz bu çağrının yanındayız" diye konuştu.

"Mücadele bitmedi"

2025 yılının değişim yılı olması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, "Türkiye’de, en başta ülkeyi yönetenler değişmek zorundadır. Kayyımlarla, gözaltılarla, tutuklamalarla artık halkların iradesini gasp ederek kimse bir yere varamaz. Bu çağrı bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu çağrı bizlerin daha fazla çalışmasını, mücadele etmesini, güçlü bir ittifak oluşturmamızı emrediyor. Mücadele bitmedi. Sayın Öcalan’ın deyimiyle bu bir starttır. Bu bir başlangıçtır ve bu yürüyüş devam edecektir” dedi.

Bir kişi gözaltına alındı

Konuşmaların ardından sanatçı Kadir Çat sahne aldı. Ardından davul-zurna ekibi sahneye çıktı. Alanda çekilen halaylar renkli görüntüler ortaya çıkardı. Newroz kutlaması 'özgürlük talebi'yle sona erdi. Newroz alanını terk ederken slogan atan gençlere polis müdahale etti. Bir kişi gözaltına alındı. 

Tertip komitesinden avukatların verdiği bilgiye göre sabah alana giriş yaparken 2’si yetişkin biri çocuk üç kişi gözaltına alındı. Karakola götürülen 3 kişi, kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldı.

(TY/ED)

Haber Yeri
İstanbul
istanbul newroz kutlamaları Newroz 2025 dem parti hdk yenikapı miting alanı
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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