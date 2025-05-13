Tuncer Bakırhan: Silahlar susacaksa, demokratik siyaset konuşmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Bakırhan, Meclis'i işaret ederek "Bu süreçte bizden beklenen demokratik siyaseti dönüştüren bir irade ortaya çıkartmamızdır. Barış sürecini hukuki, kalıcı bir hale getirmek biz siyasilere düşendir" ifadelerini kullandı.

Sözlerine Soma faciasını anarak başlayan Bakırhan, "Katliamın her zaman takipçisi olacağız" dedi; devamında PKK’nin fesih kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. “Toplumun barışa, çözümün tartışıldığı günlere büyük bir özlemi vardı, bugün o günlerin kapısı aralandı” diyen Bakırhan, Meclis'e düşen sorumluluklara dikkat çekti.

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Bakırhan diğer yandan, sürece dair "Sadece Kürtler haklarına kavuşacak" iddialarına da yanıt verdi. "Barış kazanırsa hepimiz kazanacağız. Bu süreç bir al ver süreci değil, bu sürecin pusulası siyasettir" dedi.

"Barışın kapısı aralandı"

Bakırhan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Tarihi bir sürecin içindeyiz. Toplum yıllardır bugünlerin hayalini kuruyorudu. Toplumun barışa, çözümün tartışıldığı günlere büyük bir özlemi vardı, bugün o günlerin kapısı aralandı. Türkiye halklarına hayırlı olsun. Umarım barışla, eşit yurttaşlıkla taçlandırırız. Yapmış olduğumuz buluşmalarda Türkiye toplumunun barışa susadığına şahit olduk. Bu süreçte bizden beklenen demokratik siyaseti dönüştüren bir irade ortaya çıkartmamızdır. Barış süreci hukuki, kalıcı bir hale getirmek biz siyasilere düşendir. Başta Meclis olmak üzere; aydınlar, yazarlar, sanatçılar bu sürecin gerçek sahipleridir.

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"Çifte bayram" mesajı

İnsani, somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Kurban bayramını çifte bayram haline getirecektir. Bu konuda da yürütme erkinin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum. Barışı ertelemek haramdır.

"Meclis, barışın kurucu gücü olsun"

Öcalan ve PKK Meclisi işaret etti. Biz de diyoruz ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü gerçeğe dönüşsün. Meclis, barışın kurucu gücü olsun. Tüm erklerin sorumluluk üstlenme ve görevlerini yerine getirme zamanıdır. Silahlar susacaksa, demokratik siyaset konuşmalı; silahlar susacaksa demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Ortak vatan fikriyle cumhuriyeti demokrasiyle buluşturalım.

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"Süreç bir al ver süreci değil"

Gelin ikinci yüzyılda cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıralım. Barış, demokrasi ve hukuk sadece bir kesimin değil, sanki sadece Kürtler haklarına kavuşacağı gibi yapılan tartışmalar yanlıştır. Barış kazanırsa hepimiz kazanacağız. Bu süreç bir al ver süreci değil, bu sürecin pusulası siyasettir. Barış kazanırsa hepimiz kazanacağız. Bu süreç bir al ver süreci değil, bu sürecin pusulası siyasettir. 13 yıldır bizimle birlikte direnen mücadele eden, bileşenlerimize teşekkürlerimi iletiyorum.

Bahçeli ve Özel’e teşekkür

Bakırhan, süreçte demokratik siyaseti dönüştüren bir irade ortaya koymaları gerektiğini belirtti, “Barış sürecini hukuki, kalıcı hale getirmek biz siyasilere düşer” şeklinde konuştu. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasını değerli bulduğunu söyledi, “Barış havası kalıcı ve gerçekçi olmalıdır” sözlerini yapıcı bulduğunu aktardı.

Aynı şekilde Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in değerlendirmelerini de kıymetli bulduğunu belirtti, “Yürütme erkinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz” dedi.

Bakırhan, son olarak “Ömrünü barışa ve halkların kardeşliğine adamış, değerli yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i anıyoruz. Bu yolda yitirdiğimiz bütün canları anarak sözlerimi bitirmek istiyorum” dedi.

(AB)