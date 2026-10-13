Tuncer Bakırhan: Müzakere masasından kalkmayacağız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil’de Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen uluslararası forumda konuştu.

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Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Tuncer Bakırhan, şunları söyledi:

“Müzakere masasından kalkmayacağız, çünkü çıkarımız bundadır. Çözüm sürecini biz başarıya ulaştıracağız. Kendimize güveniyoruz, devrimcilere güveniyoruz, bizimle yan yana duran halkımıza güveniyoruz. Yüzyıllık bir meseleyi birkaç ayda çözmek çok zor, biraz sabırlı olmak gerekiyor. Kürtler 100 yıldır demokrasi arayışı içinde. Devletin işin içinde olmadığı yerde Türkiye toplumunu ikna etmeye çalışıyoruz. Yüzyıldır ilk defa TBMM ‘bizim de bir Kürt sorunumuz var, bu sorunun çözülmesi için bir çerçeve yasaya ihtiyacımız var’ dedi ve ilk defa bir çerçeve yasa çıkardı. Bu çerçeve yasanın uygulanması için daha çok mücadele edeceğiz. Kürtlerin geleceği masadadır, diyalogdadır, demokrasidedir.”

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"Büyük sorumluluk üstlendiler"

Bakırhan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu barış sürecinde Sayın Mesud Barzani’nin büyük katkısı oldu. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Bu sürecin ilerlemesinde gerekli olan bütün sorumluluğu ortaya koydu. Bu sürecin ilerlemesi için emin olun o kadar çok çaba ortaya koydu ki… Aynı şekilde Neçirvan Barzani’ye çok teşekkürler, bu süreçte çok büyük bir rolü oldu. Gerçekten bu süreçte büyük bir sorumluluk üstlendi. Kürdistan Bölgesi’nde bulunan bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Türkiye barışını sağlarsa Kürdistan Bölgesi daha çok güvende olacak. Türkiye’de barış olursa Irak Kalkınma Yolu projesi de iyi sonuç verir."

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“Kürtlerin anadili seçmeli olamaz”

Bakırhan, “Bizim amacımız sadece Türkiye’ye demokrasinin gelmesi değil. Suriye’deki kardeşlerimizin de refah içinde yaşamasını istiyoruz. Suriye’ye bu yeni yol arayışında başarılar diliyoruz. Provokasyonlara gelmemek ve yüzyıl önceki politikalardan vazgeçmek lazım; çünkü Suriye yeterince bedel ödedi" dedi.

MERI nedir? Orta Doğu Araştırma Enstitüsü'nün (MERI), büyük ölçekli uluslararası forumlar da dahil olmak üzere çok çeşitli konferans ve toplantılar düzenliyor. Bu etkinlikler, yerel ve uluslararası paydaşları bir araya getirmeyi, Irak, Kürdistan Bölgesi ve daha geniş Orta Doğu'yu etkileyen önemli konuları tartışmak ve ele almak için bir platform sağlamayı amaçlamaktadır. Orta Doğu Araştırma Enstitüsü (MERI), önde gelen bağımsız politika yapıcı bir kurum olarak konumunu, geniş bir yelpazedeki konularda yapıcı diyaloğu teşvik etmek için kullanmaktadır. Bu etkinliklerde, MERI, Irak Cumhurbaşkanı, Irak Parlamentosu Başkanı, Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı, hem Irak hem de Kürdistan Bölgesi'nden çeşitli bakanlar ve çok sayıda uluslararası şahsiyet de dahil olmak üzere birçok seçkin konuşmacıyı ağırlamıştır.

(FY)