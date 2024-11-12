Tuncer Bakırhan kimdir?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Ekonomi Bölümü mezunu.

1989 yılından itibaren, Halkın Emek Partisi (HEP) çizgisindeki Kürt partilerinin değişik kademelerinde görev aldı.

Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Kars İl Başkanlığı görevini yürüttü.

2002 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde aday olduğu Demokratik Halk Partisi’nden (DEHAP) Kars Milletvekili seçilecek oyu almasına rağmen partisi barajı aşamadığı için parlamentoya giremedi. Daha sonra DEHAP genel başkanlığı yaptı.

İki yıl süren genel başkanlığı görevini Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) kurulmasıyla Ahmet Türk’e devretti. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Esenyurt DTP Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi.

2013 yılında “KCK üst yöneticiliği” iddiasıyla tutuklandı ve Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kaldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Siirt Belediye Başkanı seçildi.

6 Kasım 2016'da "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tekrar gözaltına alınan ve aynı gün içerisinde tutuklanan Bakırhan, 17 Kasım’da da İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Yerine kayyım atandı.

Siirt Belediyesi Eski Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan Tahliye Edildi

Hakkında 10 yıl 18 ay hapis cezası istenen Bakırhan, 11 Ekim 2019’da serbest bırakıldı.

Hakkında devam eden davayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu ve AİHM, 14 Eylül 2021’de Bakırhan’ın yaptığı başvuruda Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

Bakırhan hakkında son olarak 7 Kasım 2024'te İçişleri Bakanlığı, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakırhan, soruşturmaya gerekçe gösterilen 4 Kasım'daki Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atamalarıyla ilgili açıklamasında şöyle demişti:

“Çok iyi bilsinler ki, Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Said ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır.”

"30 yıldır demokratik siyasette ısrar" Bakırhan, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından ise şu açıklamayı yaptı: "Hazmedilemeyen ve çarpıtılan bu konuşmam bugün başka bir hukuksuzluğa vesile edilmek isteniyor. İçişleri Bakanlığı yetkisini aşıp kendisini yargı yerine koyarak, yaptığım bu konuşma üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.



"30 yıldır demokratik siyasette ısrar eden, türlü oyunlara, işkencelere ve hapislere rağmen vazgeçmeyen bir siyasetçi olarak ifade ediyorum: Bu hukuksuzluktan geri dönülmeli, kayyım uygulamalarına son verilmeli ve halkın iradesine saygı gösterilmelidir. Kürt sorununda barışa yönelik adımlar bir an önce atılmalı, savaş ve şiddet politikalarına son verilmelidir. Diyalog ve müzakere süreci yeniden başlatılmalı, çatışmasız ve demokratik bir Türkiye inşa edilmelidir.



Kürt sorununun demokratik çözümüne niyeti olanlar sağduyulu bir yol izlemelidir. İçişleri Bakanlığı başlattığı hukuksuz uygulamadan derhal vazgeçmelidir. Eğer bir inceleme başlatacaksa, yalan ve iftiralarla toplumu yanıltan ve manipüle eden kişiler hakkında başlatmalıdır. Geçmişten bugüne kadar benzer hedef göstermelerin Türkiye halklarına neler kaybettirdiğini biliyoruz. Acı deneyimlerin bir kez daha yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz."

Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı

1970, Kars Susuz doğumlu. (TY)