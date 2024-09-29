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HABER
Yayın Tarihi: 29 Eylül 2024 14:12
 ~ Son Güncelleme: 29 Eylül 2024 17:49
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Tuncer Bakırhan: AKP rant için yeni yasalar hazırlıyor

Bakırhan, konuşmasına Artvin Borçka’da ormanlarını savunurken hayatını kaybeden Reşit Kibar’ı anarak başladı ve Kibar’ın doğayı savunduğu için sermaye ve işbirlikçileri tarafından katledildiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir erkek konuşmacı bir kürsüde konuşma yapıyor. Kişi, gri bir takım elbise giymiş ve beyaz bir gömlek giymekte. Mikrofonun önünde duruyor ve kürsüdeki amblemin üzerinde yeşil yaprak figürleri bulunan bir logo mevcut. Kürsüdeki mikrofonun üzerinde bir basın kuruluşunun logosunu taşıyan bir mikrofon daha yer alıyor. Arka plan oldukça sade, beyaz bir duvar ve gölgeler var. Kişi etkili bir konuşma yapar gibi görünüyor, yüz ifadesi ciddi ve odaklanmış.
Fotoğraflar: DEM Parti Basın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Balıkesir’de düzenlenen "Balıkesir Ekoloji Konferansı"nda yaptığı konuşmada, iktidarın yeni bir maden yasası çıkarma hazırlıklarına başladığını belirterek ekokırıma karşı örgütlenme çağrısı yaptı.

Burhaniye ilçesindeki Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, çevre illerden de yurttaşlar katıldı.

Konferans, belgeselci Hakan Tosun’un ekolojik yıkımları anlatan belgesel gösterimiyle başladı ve ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

Bakırhan, konuşmasına Artvin Borçka’da ormanlarını savunurken hayatını kaybeden Reşit Kibar’ı anarak başladı ve Kibar’ın doğayı savunduğu için sermaye ve işbirlikçileri tarafından katledildiğini söyledi. "Reşit’i unutmayacağız, eko kırıma karşı mücadelede bir demokrasi şehidi olarak sürekli anacağız" diyen Bakırhan, bu mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"Geleceğe temiz bir doğa bırakma sözü veriyoruz"

İktidar ve sermayenin aynı çıkar doğrultusunda hareket ettiğini ve rantın önüne geçmek isteyenlere karşı vahşice saldırdığını belirten Bakırhan, geleceğe tertemiz bir doğa bırakma sözü verdiklerini söyledi.

Ekmek ve Adalet Buluşmaları’nda halkın yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Bakırhan, Kazdağları ve Balıkesir’deki ekolojik mücadelelerin önemli olduğunu vurguladı. "Ekokırım karşısında mücadele eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştirdi, şöyle dedi:

“Siyaset, emekliler mitingi yapıp hadi eyvallah deyip New York’a gidip rüşvetle yapılan bir konuk evinde konaklamak değildir. Siyaset başka bir şeydir. Siyasetin ilkeleri var. Siyasetin ilkesinde sermayenin sınırsız rantına karşı durmak var. New York’a binayı yapan iktidarla burada Limak'a, sermayeye, holdinglere alan açan akıl aynıdır, değişmiyor. Yurtdışına çıkınca bu iktidar gerçeği değişmiyor, aynı iktidardır. Yurtdışında övdüğümüz, lehine konuştuğumuz iktidarı burada eleştirirsek kimse bize inanmaz. İnsanların umutlarını boşa çıkarmış oluruz”

Bakırhan, AKP iktidarının halkı kriz ve mutsuzluk içinde bırakırken, maden şirketlerinin mutlulukla faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. "Onlar gibi düşünen bir iktidar var. Meclis’e sürekli torba yasalar getiriyorlar ve bu ekokırımı kolaylaştırmak için çeşitli maddeler geçiyor" diyen Bakırhan, iktidarın 22 yılda 32 defa orman yasasını değiştirdiğine dikkat çekti. Yeni bir maden yasası hazırlığı içerisinde olduklarını belirten Bakırhan, "Maden şirketlerine daha fazla rant sağlamak için sürekli yeni yasa teklifleri getiriyorlar" dedi.

Bakırhan, Balıkesir’de 155 maden şirketinin 279 maden arama ve işletme ruhsatı aldığını hatırlatarak, Kazdağları’nın altın madenciliğinin merkezi haline getirildiğini vurguladı. "Bu firmaların tek derdi rant. Hayvancılık ve tarımla uğraşan insanlar nereye gidecek? İktidarın umurunda değil" diyen Bakırhan, Türkiye’yi yıkımın eşiğine getiren iktidardan kurtulma çağrısı yaptı.

"Bu iktidarın da bizim umurumuzda olmaması lazım. Kurtulalım ve geleceğimizi birlikte inşa edelim" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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