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Yayın Tarihi: 8 Şubat 2025 17:28
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2025 17:28
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Tuncer Bakırhan: 12 metrekarede müzakere olmaz

Diyarbakır’da düzenlenen “Barış İçin Özgürlük" mitinginden sonra biber gazıyla kitleye saldıran polis en az beş kişiyi yaraladı, en az dört kişiyi ise gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tuncer Bakırhan: 12 metrekarede müzakere olmaz
Fotoğraflar: DEM Parti Basın Bürosu

Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda bugün Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) çağrısıyla “Barış İçin Özgürlük" mitingi gerçekleştirildi.

Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt sorununda çözüm tartışmalarına değindi.

Kılıçgün Uçar: Gün sessizlik günü değildir

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Kılıçgün Uçar’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Barışın zorluğu kadar getirilerini konuşma zamanıdır. Barışı istemeyenler değil, barışı isteyenleri dinlemek zorundayız. Barış için emek verenleri dinlemek zorundayız. Gün sessizlik günü değildir. Gün kendi koltuğunu koruma günü değildir. Hiçbir koltuk ve iktidar, Kürt halkının mücadelesini verdiği demokrasiden ve barıştan daha kıymetli değildir.

“Sayın Öcalan gerekli adımları atmaya hazır olduğunu ifade etti. 15 Şubat’ta 'umut hakkı'nı uygulayın, Ortadoğu halklarının özlemle beklediği barışı hep birlikte inşa edelim. 'Umut hakkı'nın hukukta yeri var. Kimse savaşın sözünü, olmazın sözünü kurmasın. Barışın karşısında savaşı seçenek olarak dayatanlar kaybettiler. Ne koltukları ne de isimleri kaldı. Bu ülkenin çoğulcu kimliğini taşıyan Kürt halkına kulak verin. Barışın tesis olduğu yeni bir yüz yılı birlikte inşa edelim.”

Bakırhan: Burada çözüm, Rojava’da savaş olmaz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise tarihi bir süreçten geçildiğini söyleyerek "Farklı kimlikleri ötekileştiren, tarih sahnesinden iten otoriter rejimler birer birer çöküyor. Ortadoğu’daki kaos, kriz ve çatışmanın ortasında en güvenli şey kapsayıcı olmaktır, farklılıkları kabul etmektir," dedi.

Bakırhan, konuşmasına şöyle devam etti:

Mevcut iktidar burada çözüm, Rojava'ya operasyon demeye devam ediyor. Türkiye’de çözüm, Rojava'da savaş olmaz. Türkiye’de barış olacaksa Rojava'da da bu kapsama alınmalı. 12 metrekareye milyonlarca insanın yüreğini sığdıramazsınız. Öcalan milyonların yüreğidir, umududur. Milyonların umudu bir hücrede izolasyon altında kaldığı müddetçe biz sizin samimiyetinize güvenemeyiz. 12 metrekarede müzakere de olmaz, demokrasi de olmaz.

“Amedliler coşkunuzu biliyorum, inancınızı kararlılığınızı görüyorum. Emin olun güzel günler bizi bekliyor. Ölümün olmadığı, kanın akmadığı, adaletin olduğu, demokrasinin olduğu, kendi iradenizin sizi yönettiği bir Türkiye’ye az kaldı. Birlikte olursak, güçlü örgütlenirsek, güçlü barışı sağlayabiliriz. Bizim köklerimiz sizlersiniz.

Gazeteciye müdahale

Öte yandan, miting sonrası Gevran Caddesi’ne doğru yürüyen bir kişi, "polise mukavemet" iddiasıyla darbedilerek gözaltına alındı. Gözaltılara ve polis şiddetine engel olmak isteyen DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş de polisler tarafından darbedildi.

Polislerin biber gazıyla müdahale ettiği kitlede en az beş kişi yaralandı ve dört kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin 15 yaşında olduğu belirtildi.

Polis şiddetini görüntülemek isteyen JINNEWS muhabiri Rojda Aydın da polis şiddetine maruz kaldı. Aydın'ın kamerası zarar gördü. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
barış için özgürlük dem parti dbp Kürt sorununda çözüm tartışmaları
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