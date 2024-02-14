Tunceli Valiliği İliç’e gidişleri yasakladı: Gözaltılar var

Tunceli Valiliği, Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Çöpler Altın Madeni sahasında meydana gelen göçüğün ardından Erzincan'a geçişleri 18 Şubat'a kadar yasakladı.

Valiliğin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesinde kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14.02.2024 günü saat: 00.01’den 18.02.2024 günü saat: 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Gitmek isteyenlere gözaltı

Öte yandan, Munzur Çevre Derneği, İliç'e gitmek isteyen üyelerinin Dersim'in Pülümür ilçesinin girişinde durdurulduğunu duyurdu.

"Erzincan İliç’e gitmek için Dersim Merkez’den yola çıkan üyelerimizin Dersim’den çıkışına izin verilmiyor. Valilik kararı gerekçe gösterilerek üyelerimiz askeri noktada durduruldu. Dersim temsilciliğimizin üye ve yöneticileri Pülümür girişinde bekletiliyor."

Avukat Gökmen Yeşil de sosyal medya hesabından Dersim çıkışında polis tarafından durdurulduğunu ve gözaltına alındığını duyurdu.

“İliç maden bölgesine gidişimiz valilik kararıyla engelleniyor. Dersim çıkışında anayol üzerine barikat kuran polis ekipleri bizi durdurarak çıkışın yasak olduğunu belirtiyor. Katliama yol verenler şimdi bir kez daha hukuku ayaklar altına alarak dayanışmanın önüne geçmeye çalışıyor.”

Emek Partisi (EMEP) Dersim İl Başkanı Ergin Tekin de İliç'e giderken Pülümür'de durduruldu. (TY)