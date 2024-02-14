ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 11:15
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2024 11:38
2 dk Okuma

Tunceli Valiliği İliç’e gidişleri yasakladı: Gözaltılar var

“Eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 18.02.2024’e kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır.”

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Tunceli Valiliği İliç’e gidişleri yasakladı: Gözaltılar var
Fotoğraf: Gökmen Yeşil

Tunceli Valiliği, Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Çöpler Altın Madeni sahasında meydana gelen göçüğün ardından Erzincan'a geçişleri 18 Şubat'a kadar yasakladı.

Valiliğin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesinde kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14.02.2024 günü saat: 00.01’den 18.02.2024 günü saat: 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İliç altın maden sahasında çökme: En az dokuz işçi toprak altında
İliç altın maden sahasında çökme: En az dokuz işçi toprak altında
13 Şubat 2024

Gitmek isteyenlere gözaltı

Öte yandan, Munzur Çevre Derneği, İliç'e gitmek isteyen üyelerinin Dersim'in Pülümür ilçesinin girişinde durdurulduğunu duyurdu.

"Erzincan İliç’e gitmek için Dersim Merkez’den yola çıkan üyelerimizin Dersim’den çıkışına izin verilmiyor. Valilik kararı gerekçe gösterilerek üyelerimiz askeri noktada durduruldu. Dersim temsilciliğimizin üye ve yöneticileri Pülümür girişinde bekletiliyor."

Avukat Gökmen Yeşil de sosyal medya hesabından Dersim çıkışında polis tarafından durdurulduğunu ve gözaltına alındığını duyurdu.

“İliç maden bölgesine gidişimiz valilik kararıyla engelleniyor. Dersim çıkışında anayol üzerine barikat kuran polis ekipleri bizi durdurarak çıkışın yasak olduğunu belirtiyor. Katliama yol verenler şimdi bir kez daha hukuku ayaklar altına alarak dayanışmanın önüne geçmeye çalışıyor.” 

Emek Partisi (EMEP) Dersim İl Başkanı Ergin Tekin de İliç'e giderken Pülümür'de durduruldu. (TY)

iliç Erzincan Dersim siyanür
ilgili haberler
İLİÇ ALTIN MADEN SAHASINDA ÇÖKME
İlhan Cihaner: Devlet tüm kurumlarıyla bu yağmacı sistemin arkasında duruyor
13 Şubat 2024
/haber/ilhan-cihaner-devlet-tum-kurumlariyla-bu-yagmaci-sistemin-arkasinda-duruyor-291818
Dünyanın en büyük altın madenciliği felaketleri
Bugün 15:41
/haber/dunyanin-en-buyuk-altin-madenciligi-felaketleri-291872
HDP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HÜDA KAYA
"Erzincan'daki maden firmalarının yaptığı sözleşmenin detayı nedir?"
14 Haziran 2022
/haber/erzincan-daki-maden-firmalarinin-yaptigi-sozlesmenin-detayi-nedir-263261
KANADA BÜYÜKELÇİSİ "BİZİM DEĞİL" DİYOR
İliç felaketine yol açan SSR Mining hangi ülkenin?
Bugün 00:11
/haber/ilic-felaketine-yol-acan-ssr-mining-hangi-ulkenin-291829
İliç altın maden sahasındaki çökmeye tepkiler
13 Şubat 2024
/haber/ilic-altin-maden-sahasindaki-cokmeye-tepkiler-291825
İliç’in nihai tanıtım raporunda 'erozyon' ve 'heyelan' riskleri
Bugün 15:50
/haber/ilicin-nihai-tanitim-raporunda-erozyon-ve-heyelan-riskleri-291856
İliç altın madenine karşı verilen mücadele ve uyarılar
Bugün 17:07
/haber/ilic-altin-madenine-karsi-verilen-mucadele-ve-uyarilar-291879
İliç’teki madenin sahibi SSR Mining’in hisseleri çöktü
13 Şubat 2024
/haber/ilicteki-madenin-sahibi-ssr-miningin-hisseleri-coktu-291826
İliç’te bilirkişi keşfi ertelendi: Bilirkişiler yetersiz
5 Ekim 2023
/haber/ilicte-bilirkisi-kesfi-ertelendi-bilirkisiler-yetersiz-285835
İliç soruşturmasında dört gözaltı
Bugün 12:35
/haber/ilic-sorusturmasinda-dort-gozalti-291855
bu haberin uzantıları
“İliç’te kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp”
Bugün 08:24
/haber/ilicte-kayan-kutlenin-hacmi-10-milyon-metrekup-291831
ilgili haberler
İLİÇ ALTIN MADEN SAHASINDA ÇÖKME
İlhan Cihaner: Devlet tüm kurumlarıyla bu yağmacı sistemin arkasında duruyor
13 Şubat 2024
/haber/ilhan-cihaner-devlet-tum-kurumlariyla-bu-yagmaci-sistemin-arkasinda-duruyor-291818
Dünyanın en büyük altın madenciliği felaketleri
Bugün 15:41
/haber/dunyanin-en-buyuk-altin-madenciligi-felaketleri-291872
HDP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HÜDA KAYA
"Erzincan'daki maden firmalarının yaptığı sözleşmenin detayı nedir?"
14 Haziran 2022
/haber/erzincan-daki-maden-firmalarinin-yaptigi-sozlesmenin-detayi-nedir-263261
KANADA BÜYÜKELÇİSİ "BİZİM DEĞİL" DİYOR
İliç felaketine yol açan SSR Mining hangi ülkenin?
Bugün 00:11
/haber/ilic-felaketine-yol-acan-ssr-mining-hangi-ulkenin-291829
İliç altın maden sahasındaki çökmeye tepkiler
13 Şubat 2024
/haber/ilic-altin-maden-sahasindaki-cokmeye-tepkiler-291825
İliç’in nihai tanıtım raporunda 'erozyon' ve 'heyelan' riskleri
Bugün 15:50
/haber/ilicin-nihai-tanitim-raporunda-erozyon-ve-heyelan-riskleri-291856
İliç altın madenine karşı verilen mücadele ve uyarılar
Bugün 17:07
/haber/ilic-altin-madenine-karsi-verilen-mucadele-ve-uyarilar-291879
İliç’teki madenin sahibi SSR Mining’in hisseleri çöktü
13 Şubat 2024
/haber/ilicteki-madenin-sahibi-ssr-miningin-hisseleri-coktu-291826
İliç’te bilirkişi keşfi ertelendi: Bilirkişiler yetersiz
5 Ekim 2023
/haber/ilicte-bilirkisi-kesfi-ertelendi-bilirkisiler-yetersiz-285835
İliç soruşturmasında dört gözaltı
Bugün 12:35
/haber/ilic-sorusturmasinda-dort-gozalti-291855
Sayfa Başına Git