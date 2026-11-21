Kürt siyasetçi ve eski milletvekili Sebahat Tuncel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in süreçten çekildiklerine ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirdi. Tuncel, Özel’in sözlerinin Kürt sorununu çözme iradesinden kaçmak anlamına geldiğini söyledi, DEM Parti ve demokratik cumhuriyet hareketinin halklara yeni bir seçenek sunma sorumluluğunu üstleneceğini belirtti.

Paylaşımında Özgür Özel’in "Biz barış yolundan dönmedik, onlar demokrasi yolundan döndüler. O yüzden; kimse bizi Erdoğan’ın yanına davet etmesin. Gitsin, Erdoğan’ı demokrasiye davet etsin" şeklindeki ifadelerini alıntılayan Sebahat Tuncel, bu yaklaşımın demokrasiyi iktidarın sağlayacağı ön kabulüne dayandığını ifade etti.

Tuncel, şöyle dedi:

"Bu açıklamanın kendisi Türkiye’nin en temel sorunu olan Kürt sorununu çözme iradesi ve sorumluluğundan kaçmanın yanı sıra demokrasiyi iktidarın, Erdoğan’ın sağlayacağı ön kabulünü ifade etmektedir. Oysa bugün Türkiye halkları değişim ve dönüşüm istemektedir. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü aynı zamanda demokratikleşme önündeki engelleri de kaldıracaktır. Muhalefetin görevi bu değişime öncülük edecek siyasi iradeyi göstermek ve gereğini yapmaktır. Yeni parti ve Özgür Özel dünkü açıklama ile değişimin öncüsü olmayacaklarını deklere etmiştir."

"Talep eden değil inşa eden olacağız"

Açıklamasının devamında halkların değişim, barış ve özgürlük talebinin sürdüğünü vurgulayan Tuncel, önümüzdeki döneme ilişkin siyasi hedeflerini ise şu sözlerle aktardı:

"Halklarımız seçeneksiz değildir elbette. Halkın barış, demokrasi, özgürlük talebi, değişim talebi bakidir. DEM Parti ve demokratik cumhuriyet hareketi bu değişim talebini örgütleme ve halklara yeni ve güçlü bir seçenek sunma sorumluluğunu üstlenecektir. Talep eden değil inşa eden olacağız. Bu gelecek bizim ve nasıl olacağına biz karar vereceğiz."

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(EMK)