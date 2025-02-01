Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan hakkında 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca İzmir milletvekili Tuncay Özkan hakkında 30/01/2025 tarihinde Sözcü TV’de yayınlanan ve RTÜK tarafından inceleme başlatılan ‘Başkent Kulisleri’ isimli programda ‘cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastler olabileceği’ söylemiyle ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur” denildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Sözcü TV'de yayımlanan "Başkent Kulisleri" adlı programdaki cezaevlerine dönük sözlerinden ötürü, program hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

RTÜK'ün bu açıklaması sonrası Başsavcılık soruşturma başlattı.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK"TEN Ümit Özdağ tutuklandı

Ne olmuştu?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cezaevinde suikasta uğrayacağı söylemesinin ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, SZC TV yayınında cezaevinde olduğu dönemde yemeklere atılan fare zehiriyle zehirlendiğini anlattı ve Özdağ'a tavsiyelerde bulundu.

Özkan, "Bütün içtenliğimle hocaya (Özdağ'a) kuru soğan yememesini tavsiye ediyorum. Bu tür nükleer maddeleri soğan ve serum içinde veriyorlar. Gelen yemekleri yıkamadan, kaynatmadan asla yemesin" dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Özkan'ın canlı yayındaki sözleri üzerine yaptığı yazılı açıklamada, zehirlenme ya da suikast iddialarını spekülasyon olarak niteledi ve bu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Genel Müdürlük açıklamasında, "Bazı medya organlarında yer verilen ve ceza infaz kurumlarımızın işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ceza infaz kurumlarımız, uluslararası standartlara uygun olarak denetlenen, mahkumların sağlık ve güvenliğinin titizlikle korunduğu ve insan onurunu önceleyen bir anlayışla yönetilen kurumlardır" denildi.

(RT)