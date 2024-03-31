Tuncay Bakırhan: Kürtlere kaybettirmeye çalışanlar ülkeyi kaybetti
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar’dan resmi olmayan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama geldi.
Bakırhan, “Bu seçim sonuçları göstermiştir ki biz kazandık, iktidar kaybetti” dedi. Halkın iradesini teslim etmediğini söyledi:
Kürt sorununu çözmeyen çözülür, çözüldü. Kürtlere kaybettirmeye çalışanlar ülkeyi kaybetti. Kayyım siyaseti iktidara kaybettirdi. Kürt halkı demokratik çözümden yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu irade, yerel demokrasi konusunda kararlıdır.
Kent uzlaşısı politikamız sonuç verdi. Kayyım, sahte seçmen, irade gaspı DEM Parti’nin iradesine yenildi. Kayyımlar atadılar, başaramadılar. Sahte seçmenler atadılar, yine başaramadılar.
Şırnak’ta 6541 kaçak seçmen taşınmış. Bu seçmenlerin sayısını düştüğümüzde Şırnak’ın büyük bir farkla kazanıyoruz. Halk iradesini gasp etmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Hile ile kazanmak istedikleri tek bir belediye bile meşru değildir.
Aynı zamanda devlet gücünü arkasına alanlara sistematik saldırılarına karşı da mücadele ettik. Her zaman olduğu gibi DEM Parti’ye büyük bir baskı uygulandı. Kürt kentlerindeki seçimlerde devletin ordusu, medyası, yargısı topyekûn şekilde DEM Parti’ye karşı çalıştı. Çok net şekilde taşımalı sömürgecilik uygulaması devreye koyulmuştur. Seçim meydanlarında defalarca söyledik; bunların alınları seccadede akılları ve fikirleri hilededir.
Bu iktidar gerçeğine rağmen muhalefet Kürdistan’daki seçim hilelerine karşı maalesef sessiz kalmıştır. Seçim süreci boyunca çalışmalarımızı engellediler, yargı, emniyet ortaklığıyla partimize baskı uyguladılar, seçim günü milletvekillerimiz adaylarımız sandık görevlilerimiz müşahitlerimiz darp edildi, katledildi.
Otobüs otobüs kaçak seçmenle asker ve polisle halk iradesi gasp edilmeye çalışıldı. Tek bir oyu bile kaptırmayacağız. Haksızlık, hukuksuzluk, mazbata gaspı yapan bir yönetim meşru değildir.
Bu seçimin kazananı Kürt halkıdır, halklarımızdır, DEM Parti’dir. Türkiye’nin emekçileri, kadınları, halkları ve inançlarıdır. Kazanan yerel demokrasi talebi olmuştur, merkeziyetçi, tekçi mantık halkımız tarafından bir kez daha sandıkta mağlup edilmiştir. DEM Parti'nin seçim stratejisi başarıya ulaşmıştır. Bölge kentlerindeki kentlerde belediyeler AKP’nin zulmü ve sömürüsünden kurtarılmıştır.
1 Nisan itibariyle Türkiye siyasetinde denklem kurmak isteyen herkes DEM Parti’yi hesaba katmadan bir yol bulamaz bir yol açamaz.
Uçar: Kürt halkı tavrını gösterdi
Ardından DBP Eşbaşkanı Uçar konuştu. Uçar “Aylardır bin bir emekle ve tüm eşitsizliklere rağmen güçlü bir seçim çalışması yürüttük. Bugün de karşımıza çıkan tablo bu seçim çalışması ve tablonun hak ettiği değerle buluştuğu göstergesi. Bu seçimlerin kendisi halk iradesini gasp ederek Kürdistan’da varlık göstermeye çalışan AKP iktidarına gaspçı kayyım rejimine en güçlü cevaplardan biri olmuştur” dedi. Ardından da şöyle devam etti:
Kürdistan’ı yeniden dizayn etmek için kurmuş oldukları kirli ittifaklara en güçlü cevabı Kürt halkı bu seçimde vermiştir. Kayyım yerine ikame etmek istedikleri taşımalı, gayri meşru anayasal hiçbir dayanağı olmayan seçmenler karşısında Kürt halkı en güçlü demokratik tavrını göstermiştir.
Kürt sorunu karşısında bu iktidarın çözümsüzlükte yarattığı ısrar ve İmralı’da yürütmüş olduğu 25 yıllık tecritte karşı Kürt halkı bu seçimde de birliğiyle, mücadelesiyle, direnişiyle en güçlü cevabı vermiştir.
Kürt sorununun çözümünde muhatap arayan bu iktidarın esas muhatabın 25 yıldır İmralı Cezaevi’nde büyük bir direniş gösteren ve barış adına tek söz sahibi olan Sayın Abdullah Öcalan’ı da onun çözüm iradesini de çözüm gücünü de sahiplendiğini göstermiştir.
Yürüttüğü savaş politikaları, yürüttüğü cinsiyetçi politikalar, yürüttüğü yolsuzluk ve talan karşısında ortaya çıkan ekonomik krizin kendisi başta Kürt halkı olmak üzere bu iktidar karşısında yıllardır direnen halkın iradesine, halkın mücadelesine çarpmış ve paramparça olmuştur.
Seçim sonuçlarında özellikle Kürdistan’da başarı elde etmek isteyen, kendisini yeniden var etmek isteyen AKP iktidarı Kürtleri yenmek isterken Kürtler karşısında ve demokratik mücadele karşısında çok büyük bir yenilgi almıştır. Bu kazanım elbette ki hepimizindir ve demokratik bir ülkenin şahsında çok güçlü bir motivasyon, güçlü bir dinamik olmaya da devam edecektir.
(HA)