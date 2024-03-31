Tuncay Bakırhan: Kürtlere kaybettirmeye çalışanlar ülkeyi kaybetti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar’dan resmi olmayan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama geldi.

Bakırhan, “Bu seçim sonuçları göstermiştir ki biz kazandık, iktidar kaybetti” dedi. Halkın iradesini teslim etmediğini söyledi:

Kürt sorununu çözmeyen çözülür, çözüldü. Kürtlere kaybettirmeye çalışanlar ülkeyi kaybetti. Kayyım siyaseti iktidara kaybettirdi. Kürt halkı demokratik çözümden yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu irade, yerel demokrasi konusunda kararlıdır.

Kent uzlaşısı politikamız sonuç verdi. Kayyım, sahte seçmen, irade gaspı DEM Parti’nin iradesine yenildi. Kayyımlar atadılar, başaramadılar. Sahte seçmenler atadılar, yine başaramadılar.

Şırnak’ta 6541 kaçak seçmen taşınmış. Bu seçmenlerin sayısını düştüğümüzde Şırnak’ın büyük bir farkla kazanıyoruz. Halk iradesini gasp etmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Hile ile kazanmak istedikleri tek bir belediye bile meşru değildir.

Aynı zamanda devlet gücünü arkasına alanlara sistematik saldırılarına karşı da mücadele ettik. Her zaman olduğu gibi DEM Parti’ye büyük bir baskı uygulandı. Kürt kentlerindeki seçimlerde devletin ordusu, medyası, yargısı topyekûn şekilde DEM Parti’ye karşı çalıştı. Çok net şekilde taşımalı sömürgecilik uygulaması devreye koyulmuştur. Seçim meydanlarında defalarca söyledik; bunların alınları seccadede akılları ve fikirleri hilededir.

Bu iktidar gerçeğine rağmen muhalefet Kürdistan’daki seçim hilelerine karşı maalesef sessiz kalmıştır. Seçim süreci boyunca çalışmalarımızı engellediler, yargı, emniyet ortaklığıyla partimize baskı uyguladılar, seçim günü milletvekillerimiz adaylarımız sandık görevlilerimiz müşahitlerimiz darp edildi, katledildi.

Otobüs otobüs kaçak seçmenle asker ve polisle halk iradesi gasp edilmeye çalışıldı. Tek bir oyu bile kaptırmayacağız. Haksızlık, hukuksuzluk, mazbata gaspı yapan bir yönetim meşru değildir.

Bu seçimin kazananı Kürt halkıdır, halklarımızdır, DEM Parti’dir. Türkiye’nin emekçileri, kadınları, halkları ve inançlarıdır. Kazanan yerel demokrasi talebi olmuştur, merkeziyetçi, tekçi mantık halkımız tarafından bir kez daha sandıkta mağlup edilmiştir. DEM Parti'nin seçim stratejisi başarıya ulaşmıştır. Bölge kentlerindeki kentlerde belediyeler AKP’nin zulmü ve sömürüsünden kurtarılmıştır.

1 Nisan itibariyle Türkiye siyasetinde denklem kurmak isteyen herkes DEM Parti’yi hesaba katmadan bir yol bulamaz bir yol açamaz.