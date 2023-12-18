TUNCA’dan yeni sergi: 'Muhatabı Olmayan Mutfak'

TUNCA'nın yeni sergisi "Muhatabı Olmayan Mutfak", 6 Ocak’ta Bursa - Nilüfer'deki İMALAT-HANE'de izleyiciyle buluşuyor.

Sanat çalışmalarının önemli bir parçası olan yemek pişirme pratiği ve 20. yüzyıl ütopyaları üzerine yaptığı tarihsel araştırmalarının ürünü olan kişisel sergisi 6 Nisan 2024'e kadar açık kalacak.

*Fidel Castro

TUNCA, iki hafta arayla farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla düzenleyeceği yemek performanslarında, pişirilen yemekler eşzamanlı olarak izleyiciye servis edilecek.

2014'ten bu yana gastronomi ve sanat bağlamında performanslar yapan TUNCA, desen, heykel, video ve performans formlarında eserler üretiyor.

*Roosevelt

Kullandığı fotografik belgeleri öznel belleği ile birleştiren sanatçı, kağıt üzerine bir başka kimyasal tortu olan füzen ile aktarıyor.

TUNCA'nın, İMALAT-HANE'nin eser üretim desteği ile hazırlanan "Muhatabı Olmayan Mutfak" adlı yemek performans serisi programı web sitesinden takip edilebilir. (AÖ)