Tunca Öğreten ve Murat Baykara 'Met Çıkmazı' belgeseli nedeniyle yargılanmaya başladı

Türkiye’de metamfetamin satış ve kullanımının yaygınlaşması üzerine ‘Met Çıkmazı’ belgeselini çeken gazeteciler Tunca Öğreten ve Murat Baykara hakkında ‘uyuşturucuya özendirme’ ve ‘suçu bildirmeme’ suçlamasıyla açılan dava bugün Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.

Met Çıkmazı belgeseline “uyuşturucuya özendirme” davası

Medya ve Hukuk alışmaları Derneği’nden (MLSA) Rabia Çetin’in duruşmadan aktardığına göre gazeteciler mahkemede iddianameye karşı savunma yaptı.

Murat Baykara, “Bu bir belgesel. Tek amacımız yaklaşmakta olan ve özellikle çocukları, gençleri tehdit eden toplumsal tehdide karşı özellikle aileleri bilinçlendirmek” dedi. Belgesel için aldıkları metamfetamini yayında sansürlediklerini söyledi.

Baykara “Uyuşturucu müptelası insanların çektiği zorlukları göstererek toplumsal bir sorumluluğu yerine getirdik” diye konuştu.

“Belgesel insanların hayatlarının nasıl mahvolduğunu gösteriyor”

Tunca Öğreten “Belgeselin adı Met Çıkmazı o da zaten duruma olumsuzluk atfediyor” diyerek savunmasına başladı.

Öğreten “Belgeselimiz, uyuşturucuya bulaşan insanların nasıl bir çıkmaza girdiğine dair bir yapım. Bağımlılarla görüştük, hayatlarının nasıl bir cehenneme döndüğünü, ailelerinin yaşadığını acıyı anlattık. Belgeseli izleyen sonunda bahsi geçen uyuşturucunun iyi ve faydalı olduğunun aksine hayatının nasıl mahvolduğu izlenimine sahip olur. Videonun altına gelen yorumlar da bu belgeselin özendirmediğini gösteriyor” dedi.

Öğreten ayrıca, belgeselle aslında suçu bildirdiklerini ve bu çerçevede iki önemli ödül aldıklarını da söyledi. Öğreten, “Bu belgesel kapsamında bu yapımda yer alanlar hakkında bir soruşturma daha yürütülüyor. Bu soruşturmada da tanığız. Hem sanık hem tanık olduk” diye konuştu.

"Gazeteci toplumu bilgilendirir"

İki gazetecinin avukatı Tuba Torun ise “Müvekkillerim suçu işlemeye yönelik değil engellemeye yönelik bir belgesel çektiler” dedi.

“Bu belgeselde kitle analizi yapılıyor, bu suçu önleyecek devlet kurumlarına, ailelere, eğitimcilere çağrı yapılıyor. Gazeteci toplumu bilgilendirir, müvekkillerin de gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde durumun vahameti karşısında toplumu bilgilerdi, gerçekleri aktardı. Ve ihbarda bulundular aslında. Müvekkillerim toplumda saygın gazeteciler. Bu belgeselle de biri uluslararası olmak üzere iki önemli ödül aldılar” diye devam etti. Torun Baykara ve Öğreten’in beraatını talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme, belgesel hakkında CİMER’den suç duyurusunda bulunan şahsın usulen çağrılmasına karar verdi. Davada bir sonraki duruşma 25 Mart 2025’te saat 11.40’da.

Öte yandan duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, ile Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Temsilcisi Özgür Öğret de takip etti.

(HA)