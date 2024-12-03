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Yayın Tarihi: 3 Aralık 2024 15:12
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2024 16:36
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Tunç'tan Öcalan başvurusu açıklaması: Cevap verilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin Öcalan ile görüşme dilekçesine dair "Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tunç'tan Öcalan başvurusu açıklaması: Cevap verilecek
*Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için verdikleri dilekçeye dair açıklama yaptı.

Tunç, "Geçen hafta dilekçe ulaştırıldı. Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek" dedi.

DEM Parti Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu
DEM Parti Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu
26 Kasım 2024

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" demişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da grup toplantısında, "Tülay başkanla birlikte, Sayın Öcalan bu süreçle ilgili ne düşünüyor görmek duymak istiyoruz, hem de barış sürecine eş başkanları olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz. Hodri meydan" diye karşılık vermişti.

Daha sonra DEM Parti Gruğbaşkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit,  Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığı duyurmuştu.

Bahçeli: DEM Parti Grubu İmralı ile yüz yüze gecikmeden görüşmeli
Bahçeli: DEM Parti Grubu İmralı ile yüz yüze gecikmeden görüşmeli
26 Kasım 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Yılmaz Tunç Abdullah Öcalan
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