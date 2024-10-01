Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Soruşturma sürecinin sonuna geldik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

A Haber canlı yayınında konuşan Tunç, Narin Güran cinayetinde soruşturmanın sonuna gelindiğini söyledi.

"Sürecin çok fazla uzayacağını düşünmüyorum" diyen Tunç, açıklaması şöyle:

"İfadeler alınıyor, otopsi raporları tekrar inceleniyor. Bu kapsamda DNA tespitleri ve kriminal inceleme sonuçları var araçlardan eşyalardan elde edilen bulgular var. Sonradan tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu görüntüleri ses ve görüntü bakımından TÜBİTAK'ta inceleniyor. Adli tıp ve ifade tutanakları ile etkin bir soruşturma yapılıyor.

"Katillerin bulunmasıyla ilgili başsavcılığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Tabii soruşturma gizli. Narin'in katillerine mutlaka ulaşılacak. Elde edilen bulgular ve ifadeler tüm bunlar bir süreç gerektiriyor.

"Bu süreç tamamlandığında ve iddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak. Sürecin çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. Soruşturma sürecinin sonuna geldik."

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(RT)