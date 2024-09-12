Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Deliller önemli veriler içeriyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni derede bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama yaptı.

Delillerin önemli veriler içerdiğini ifade eden Tunç, şunları söyledi:

"Narin cinayetinde bulgular, deliller hepsi değerlendirilecek. Elde bulgular katillerin kim ya da kimler olabileceğine dair önemli veriler içeriyor. Adli Tıp'ta inceleme iki hafta sürecek.

Narin'in katillerini yargı huzuruna çıkarmak, boynumuzun borcu. Teknik çalışma devam ediyor. Hak ettikleri cezaları almaları için soruşturma etkin şekilde yürütülmeli. Narin'i katledenleri bizim yargı önüne çıkarmamız lazım. En ağır cezaya çarptırılmaları lazım. Çocuklarımızın korunması konusunda çok hassasız. Çocuklarımızın korunması ile ilgili kanunu getirdik.”

Narin'in ölen ablası: Savcılar değerlendirecek

Tunç, Narin'in yıllar önce ölen ablasına ilişkin soruya ise "Şu anda odaklandığımız nokta Narin kızımızın katillerini bulmak. Diğer farklı şüpheler, cumhuriyet başsavcılarımızın değerlendireceği hususlar" yanıtını verdi.

Bakan Tunç’a AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun, Narin’in ailesiyle ilgili, "Bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız" ifadeleri hatırlatıldı.

Tunç, bu soruya karşılık olarak "Galip Bey ne demek istediğini basın mensuplarına açıkladı. Burada dosyanın gizliliğine vurgu yaptı, o kısım çıkarıldığında konu bağlamından kopmuş oluyor. Çok hassas bir konu, yanlış anlamalara sebep olan cümleler kurmamamız gerekiyor" dedi.

Ne olmuştu? Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Son görüntüleri kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta saat 15.15'te güvenlik kamerasına yansıyan Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), dokuz gün sonra kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlendi. Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. 19 gün süren arama çalışmalarının ardından 8 Eylül'de mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Narin Güran, en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde, saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulundu. Narin'in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tavşantepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Narin Güran'ın ön otopsi raporunda bulunduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu, bedeninden 91 örnek alındığı, çürüme başladığı gerekesiyle ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi. Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcasının da aralarında olduğu 24 şüpheli, gözaltına alındı. 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan E.G. olduğu belirtildi. Narin Güran'ın cesedini dereye gizlemesi için amcası Salim Güran'ın 200 bin lira para teklif ettiğini belirten şüphelilerden sıvacı Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1'inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gözaltındaki 23 şüphelinin işlemleri sürerken, 2 Eylül'de tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran Bağlar Kaymakamlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İlçe İdare Kurulu kararı ile birinci aza, muhtar olarak geçici görevlendirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 22 şüpheli ise bu sabah (12 Eylül) saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

(RT)