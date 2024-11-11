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Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 12:54
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2024 13:06
2 dk Okuma

Tunç'tan Narin davasına ilişkin açıklama: Mahkeme bilirkişiden ek rapor istedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin "Bilirkişilerden ek raporlar istendi" dedi. Tunç, kayyım atamalarına ilişkin ise "Kesinleşmiş bir hükümlük olduğunda başkanlık düşer, Meclis seçer. Burada kesinleşen bir yargı yok. Geçici olarak görevden uzaklaştırmadır" açıklamasını yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tunç'tan Narin davasına ilişkin açıklama: Mahkeme bilirkişiden ek rapor istedi
*Fotoğraf: AA/arşiv

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran Davası ve belediyelere atanan kayyımlara ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) düzenlediği programa katılan Tunç, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

7-9 Kasım tarihlerinde ilk duruşması görülen Narin Güran cinayeti ile ilgili dava hakkında bilgi veren Tunç, "HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor. Mahkeme heyeti bilirkişiden ek rapor istedi" dedi.

Tunç, devamında şunları söyledi:

"Elde edilen bulgular soruşturma kapsamında değerlendirildi. Kamera görüntüleri incelendi, bilirkişiler görevlendirildi. Özellikle HTS kayıtları ve daraltılmış baz kayıtlarıyla tespitler oldu. Daraltılmış baz çakışması önemli bir delil. Mahkeme bütün delilleri inceleyecek. Daraltılmış baz çakışmalarıyla ilgili bilirkişiden ek raporlar istendi.

Bu konuyu siyasi boyutlara çekmek isteyenler de oldu. Narin kızımızın hakkını bu devlet korur ve hesabını sorar. Suçluluk ispat edilinceye kadar, karar kesinleşinceye kadar masumiyet karinesi vardır. Cinayeti kimler işlemişse yargı bundan hesap soracak. 26 Aralık'a kadar mahkeme heyetinin istediği ek deliller de var. Gelecek olan ek raporlarla birlikte mahkeme heyeti güncelleme yapacaktır."

 "YSK'nın adaylığı reddetme gibi bir yetkisi yok"

Esenyurt, Mardin, Halfeti ve Batman belediyelerine kayyım atanması ile ilgili tepkilere de yanıt veren Tunç, "Yüksek Seçim Kurulu adaylığı kabul ederken devam eden bir soruşturma varsa, YSK sabıka kaydına bakar. YSK'nın adaylığı reddetme gibi bir yetkisi yok" dedi.

Tunç, devamında şöyle konuştu: "Özellikle gerek belediye başkanları seçilmeden önce başlayan soruşturmalar var. Belediye başkanı seçildikten sonra da açılan soruşturmalar var. Kesinleşmiş bir hükümlük olduğunda başkanlık düşer, Meclis seçer. Burada kesinleşen bir yargı yok. Geçici olarak görevden uzaklaştırmadır ve yerine geçici görevlendirmedir."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Narin Güran
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