Tunç'tan kayyım sorusuna yanıt: Tatvan'da da soruşturma açılmıştır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, görevden alınması yerine, kayyım atanması ve tutuklanmasına ilişkin konuştu.

Bolu ziyaretinde konuşan Tunç, Akış'ın görevden alınmasını savundu ve "Hakkari Belediye Başkanı hakkında bir soruşturma ve kovuşturma olmuşsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var. Hakkari Belediye Başkanı hakkında terör soruşturması ve devam eden davası vardır. Milletin oylarıyla seçilen yerel yöneticiler, milletin kaynaklarını ve parasını millete aktarmak durumundadırlar. Terörle ilgili terör soruşturmaları ve kovuşturmalarına muhattap olurlarsa anayasamızın 127'inci ve Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddesinin uygulanması durumunda hiç kimsenin bu durumdan yakınmaması gerekir” dedi.

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"Tatvan'da da soruşturma açılmıştır"

“Kayyım atamaları devam edecek mi?” sorusunu da yanıt veren Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini makam odasından indirdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Tatvan Belediye Eş başkanı Mümin Erol'u işaret etti.

Tunç, “Tatvan'da ve bazı belediyelere gördüğümüz devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımızın resminin birtakım beyanlarda bulunarak indirilmesi birliğimize yönelik saldırıdır. Tatvan'da da soruşturma açılmıştır” diye konuştu.

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı

Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) iptal etmesiyle ilgili kararına ilişkin ise Cumhurbaşkanı'nın yürütmeye ilişkin konularda

"Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarabilir" diyen Tunç, Cumhurbaşkanı'nın üst kademe yöneticilerini atama yetkisinin anayasadan kaynaklandığını, bu yetkinin tartışma konusu olmadığını öne sürdü.

Parlamenter sistemdeki uygulamalara da değinen Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin, kanunla düzenlenen konuların 12 ay içinde TBMM’de yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten bir kararı olduğunu hatırlattı.

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(RT)