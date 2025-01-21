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Yayın Tarihi: 21 Ocak 2025 16:43
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2025 17:06
2 dk Okuma

Tunç'tan Kartalkaya açıklaması: İşletme sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını ile ilgili aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tunç'tan Kartalkaya açıklaması: İşletme sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı
*Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin yaşamını yitirdiği 51 kişinin de yaralandığı otel yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındığını duyurdu.

Altı savcının görevlendirildiğini belirten Tunç, soruşturmanın “çok yönlü” sürdürüldüğünü ifade etti:

“6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir."

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Haber Yeri
İstanbul
kartalkaya otel yangını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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