Tunç'tan Kartalkaya açıklaması: İşletme sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin yaşamını yitirdiği 51 kişinin de yaralandığı otel yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındığını duyurdu.

Altı savcının görevlendirildiğini belirten Tunç, soruşturmanın “çok yönlü” sürdürüldüğünü ifade etti:

“6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir."

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(RT)