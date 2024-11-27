Tunç'tan İmralı başvurusuna dair açıklama: Değerlendiriyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç'a, Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için yaptığı başvuru soruldu.

Dilekçenin bakanlığa ulaştığını ve değerlendirildiğini söyleyen Bakan Tunç, "cevap verilmesi için bir süre var mı? sorusu üzerine de "değerlendiriyoruz, makul sürede cevap vereceğiz" dedi.

"Makul sürede yanıt verilir"

Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların nasıl görüştürüleceğine dair bizim yönetmeliğimiz var. Bu kapsamda, cezaevlerindeki görüşmeler gerçekleşiyor, kanun ve yönetmelik çerçevesi içerisinde. geçtiğimiz ay, terörist başıyla, bir DEM parti milletvekili görüşmüştü. Tabii dün de, DEM parti, genel başkan ve eş başkanı dilekçe verdiler. Bu dilekçe değerlendiriliyor. Terör suçu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabii. Bu konuyu değerlendiriyoruz. Yani bunun makul bir sürede yanıtı verilir."

"Bağırarak çağırarak izin istenmez"

Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yerine kayyım atanarak tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ziyaret izni verilmemesine ilişkin eleştirilerine de yanıt verdi.

“Her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir” diyen Tunç, devamında şunları söyledi: “Öyle bağırarak çağırarak izin istenmez. Burada FETÖ imamı gibi lafları reddediyoruz. 17-25 Aralık sürecinde o FETÖ imamları Emniyet'teyken onları ziyarete giden bir genel başkanın bunu bize söyleme hakkı yok. Adalet Bakanlığı da kanun çerçevesinde takdir yetkisinin kullanır. İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin. Her gün çıkacaksınız soruşturmayla ilgili, soruşturmanın gizliliğini de ihlal edecek, soruşturma yürüten savcılara ağza alınmayacak hakaretler söyleyeceksiniz. Önce kendiniz bakın. Hakaret siyasetiyle bir yere varılmaz. Öyle cumhurbaşkanımıza hakaret ederek, yargı mensuplarına yok giyotindir yok FETÖ imamıdır diyerek izin istenmez.”

(RT)