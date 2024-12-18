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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 11:28
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 11:52
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Tunç'tan İmralı başvurusu açıklaması: Müsait bir zamanı belirleyeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin Öcalan ile görüşme dilekçesine dair "Müsait bir zamanı belirleyeceğiz. Bütçe görüşmelerinden sonra muhtemelen karar verilir" dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Tunç'tan İmralı başvurusu açıklaması: Müsait bir zamanı belirleyeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti), PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya ilişkin konuştu.

Tunç, "Müsait bir zamanı belirleyeceğiz. Bütçe görüşmelerinden sonra muhtemelen karar verilir" dedi.

DEM Parti Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu
DEM Parti Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu
26 Kasım 2024

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" demişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da grup toplantısında, "Tülay başkanla birlikte, Sayın Öcalan bu süreçle ilgili ne düşünüyor görmek duymak istiyoruz, hem de barış sürecine eş başkanları olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz. Hodri meydan" diye karşılık vermişti.

Daha sonra DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit,  Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığı duyurmuştu.

Bahçeli: DEM Parti Grubu İmralı ile yüz yüze gecikmeden görüşmeli
Bahçeli: DEM Parti Grubu İmralı ile yüz yüze gecikmeden görüşmeli
26 Kasım 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Abdullah Öcalan
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