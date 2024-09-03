Tunç'tan Atalay açıklaması: Vekilliği iade edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen ancak Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tahliye kararına rağmen vekilliği düşürülen Can Atalay’a ilişkin konuştu.

Tv24 canlı yayınına katılan Tunç, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesinin verdiği karara değindi ve "Yargıtay'ın verdiği kesin hükmün ardından, dosyada şu anda hukuken herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değil” dedi.

CHP, ikinci Can Atalay başvurusunu yaptı

"Hukuken konu kapandı"

Meclis’te okunan Yargıtay kararına atıf yapan Tunç, Meclis'te okunan kararın "kesin hüküm" olduğunu söyledi:

"Yeniden yargılama yapılmadığı müddetçe nokta kondu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunan kesin hükümdür. Kesin hükmün Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinde yok hükümde olan bir karardı demekle kesin hüküm ortadan kalkmıyor. Kesin hüküm ortadan kaldıracak olan husus yeniden yargılamadır. O karar verilmediği sürece de hukuken konu kapandı. Yeniden yargılama ile ilgili de Can Atalay’ın vekilliği iade edilemez."

Adalet Bakanı: Kavala'nın yeniden yargılama talebi hem usul, hem esas bakımından uygun değil

"Kavala'nın gerekçesini uygun görmedik"

Tunç, Osman Kavala'nın nisan ayında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne Gezi Davası’nda yeniden yargılama talebiyle yaptığı başvuruya da değindi.

Başvurunun reddedilmesinin gerekçesini anlatan Tunç, konuşmasının devamında şöyle dedi:

"Gezi dosyasında yeniden yargılamayla ilgili talep de bulundu avukatları. Yeniden yargılama gerekçesi de şu gösterildi Kavala bakımından: Hükümete karşı hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüs suçu o günkü hükümet parlamenter sistem hükümetiydi bugünkü hükümet cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dolayısıyla suçun mağduru ortadan kalkmıştır.

Dolayısıyla burada yeniden yargılama yapılması lazım gibi bir gerekçeye başvuruldu ama o gerekçeyi mahkemeye uygun görmedi. Sonra kanun yararına bozma yoluyla Adalet Bakanlığına geldi Adalet Bakanlığı olarak bizde o gerekçeyi uygun görmedik. Çünkü orada hükümete karşı hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu parlamenter hükümet de olsa, cumhurbaşkanlık hükümet sistemi de olsa fark etmiyor."

Adalet Bakanlığı, Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, İstanbul 13 ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'mağdur ortadan kalktığı' gerekçesiyle üç kez itirazda bulunmuştu. Zengin ilk olarak, 1 Nisan’da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, yeniden yargılama istemişti. Mahkeme 'şartlar oluşmadığı' gerekçesiyle itirazı reddetmişti. 18 Nisan'da yapılan ikinci başvuru da reddedilmişti. Zengin, 3 Mayıs’ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılamanın yenilenmesi için bir dilekçe daha vermişti.

(RT)