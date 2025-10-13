ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2025 11:18
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2025 12:18
2 dk Okuma

Tunç Soyer'in de yargılandığı 'İZBETON davası'nın ikinci duruşması başladı

Davada aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 sanık yargılanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tunç Soyer'in de yargılandığı 'İZBETON davası'nın ikinci duruşması başladı
Fotoğraf: Sosyal Medya

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan ve "kooperatif davası" olarak bilinen davanın ikinci duruşması bugün İzmir’de başladı.

Davada aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 sanık yargılanıyor. İlk duruşmada 11 tutuklu sanıktan mahkeme, 5’inin tahliyesine karar verirken, 6’sının tutukluluk halleri devam etmişti.

İzmir'de önceki İzBB Başkanı Tunç Soyer ve 59 kişi tutuklandı
İZBB OPERASYONU
İzmir'de önceki İzBB Başkanı Tunç Soyer ve 59 kişi tutuklandı
5 Temmuz 2025

Duruşma sabah 09:30’da İzmir Bayraklı Adliyesi’nde başladı. Salonda çok sayıda siyasetçi ve partili yakını hazır bulundu; CHP’den milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları duruşmayı izleyen isimler arasında yer aldı.

CHP'li siyasetçiler mahkemede

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP Milletvekili Yüksel Taşkın, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ve CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar da takip etti.

Tutuklu sanıklardan Şenol Aslanoğlu’nun eşi Duygu Aslanoğlu ve Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer de duruşmada hazır bulundu.

Deliller değerlendirilecek

Mahkeme heyeti ikinci duruşmada savunmaların tamamlanmasını, bilirkişi raporlarının ulaşmasını ve varsa yeni delillerin değerlendirilmesini sağlayacak.

İlk oturumda verilen ara karar, bazı kişilerin tahliyelerine yol açmış ancak Soyer ve Aslanoğlu dahil olmak üzere altı kişinin tutukluluğu sürmüştü. Tutuklularının devam edip etmeyeceğine mahkeme bugün karar verecek.

İlk duruşma

Savcılık ilk duruşmada mütalaasını sunmuş, mahkeme ise Sayıştay üyelerinden oluşacak bilirkişi heyetinden rapor alınmasına hükmetmişti.

İddianamede, "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere bir dizi suçlamaya yer verilmiş; suçlamalar için yıllara varan hapis cezaları talep ediliyor.

Mahkeme, ilk duruşmada tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar vermiş, savunmaları tamamlananlar hakkında farklı hükümler açıklanmıştı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
tunc soyer Şenol Aslanoğlu izmir belediyesi
ilgili haberler
İZBB OPERASYONU
İzmir'de önceki İzBB Başkanı Tunç Soyer ve 59 kişi tutuklandı
5 Temmuz 2025
/haber/izmir-de-onceki-izbb-baskani-tunc-soyer-ve-59-kisi-tutuklandi-309167
İzBB Operasyonu: Tunç Soyer dahil 60 kişi tutuklandı
4 Temmuz 2025
/haber/izbb-operasyonu-tunc-soyer-dahil-60-kisi-tutuklandi-309129
Tunç Soyer: Barış ve demokrasi bunun neresinde?
1 Temmuz 2025
/haber/tunc-soyer-baris-ve-demokrasi-bunun-neresinde-309001
İzmir'de CHP'ye operasyon: Tunç Soyer ve çok sayıda kişi gözaltında
1 Temmuz 2025
/haber/izmir-de-chp-ye-operasyon-tunc-soyer-ve-cok-sayida-kisi-gozaltinda-308992
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İZBB OPERASYONU
İzmir'de önceki İzBB Başkanı Tunç Soyer ve 59 kişi tutuklandı
5 Temmuz 2025
/haber/izmir-de-onceki-izbb-baskani-tunc-soyer-ve-59-kisi-tutuklandi-309167
İzBB Operasyonu: Tunç Soyer dahil 60 kişi tutuklandı
4 Temmuz 2025
/haber/izbb-operasyonu-tunc-soyer-dahil-60-kisi-tutuklandi-309129
Tunç Soyer: Barış ve demokrasi bunun neresinde?
1 Temmuz 2025
/haber/tunc-soyer-baris-ve-demokrasi-bunun-neresinde-309001
İzmir'de CHP'ye operasyon: Tunç Soyer ve çok sayıda kişi gözaltında
1 Temmuz 2025
/haber/izmir-de-chp-ye-operasyon-tunc-soyer-ve-cok-sayida-kisi-gozaltinda-308992
Sayfa Başına Git