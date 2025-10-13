Tunç Soyer'in de yargılandığı 'İZBETON davası'nın ikinci duruşması başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan ve "kooperatif davası" olarak bilinen davanın ikinci duruşması bugün İzmir’de başladı.

Davada aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 sanık yargılanıyor. İlk duruşmada 11 tutuklu sanıktan mahkeme, 5’inin tahliyesine karar verirken, 6’sının tutukluluk halleri devam etmişti.

İZBB OPERASYONU İzmir'de önceki İzBB Başkanı Tunç Soyer ve 59 kişi tutuklandı

Duruşma sabah 09:30’da İzmir Bayraklı Adliyesi’nde başladı. Salonda çok sayıda siyasetçi ve partili yakını hazır bulundu; CHP’den milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları duruşmayı izleyen isimler arasında yer aldı.

CHP'li siyasetçiler mahkemede

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP Milletvekili Yüksel Taşkın, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ve CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar da takip etti.

Tutuklu sanıklardan Şenol Aslanoğlu’nun eşi Duygu Aslanoğlu ve Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer de duruşmada hazır bulundu.

Deliller değerlendirilecek

Mahkeme heyeti ikinci duruşmada savunmaların tamamlanmasını, bilirkişi raporlarının ulaşmasını ve varsa yeni delillerin değerlendirilmesini sağlayacak.

İlk oturumda verilen ara karar, bazı kişilerin tahliyelerine yol açmış ancak Soyer ve Aslanoğlu dahil olmak üzere altı kişinin tutukluluğu sürmüştü. Tutuklularının devam edip etmeyeceğine mahkeme bugün karar verecek.

İlk duruşma Savcılık ilk duruşmada mütalaasını sunmuş, mahkeme ise Sayıştay üyelerinden oluşacak bilirkişi heyetinden rapor alınmasına hükmetmişti. İddianamede, "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere bir dizi suçlamaya yer verilmiş; suçlamalar için yıllara varan hapis cezaları talep ediliyor. Mahkeme, ilk duruşmada tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar vermiş, savunmaları tamamlananlar hakkında farklı hükümler açıklanmıştı.

(AB)