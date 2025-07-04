Tunç Soyer dahil 99 kişi hakkında tutuklama talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İzBB) yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 137 kişiden 119'u adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İzmir'de CHP'ye operasyon: Tunç Soyer ve çok sayıda kişi gözaltında

Emniyet ifadeleri tamamlandı

Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 137 kişinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevkler yapıldı

Dün öğlen saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Binası’nda, akşam saatlerine kadar ifadesi alınan Tunç Soyer de ifade işlemlerinin sona ermesinin ardından bugün sabah saatlerinde Bayraklı’da bulunan İzmir Adliyesi’ne sevk edildi.

Soyer’in önce sağlık kontrolüne götürüldüğü ve sağlık raporu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkinin gerçekleştirildiği ifade edildi. Soyer’in adliyeye, eski Adli Tıp girişinden alındığı kaydedildi.

Tunç Soyer: Bizi bilen bilir

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Tunç Soyer'den açıklama geldi.

Soyer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Haksız, hukuksuz, sözde operasyonla dört gündür gözaltındayız. Emniyet müdürlüğünde hakkımızda yöneltilen tüm sorulara açıklıkla cevap verdim. Bu gün de adliyede, arkadaşlarımla birlikte adalet arayacağız. Tekrar edyorum, bizim dosyamızda cevabı olmayan hiçbir soru yok, hizmet var, memleket sevdası var, İzmir aşkı var. 'Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir.' Bugün kendim için, arkadaşlarım için, Türkiye için tek beklentim: Hak, hukuk, adalet!" dedi.

119 kişi hakim karşısına çıkacak

Dün öğle saatlerinde ifadesi alınmaya başlanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bu sabah, önce sağlık raporu alınmak üzere sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Aslanoğlu da eski Adli Tıp girişinden adliyeye alındı.

Gözaltı süresi dolan 119 kişi, adliyede hakim karşısına çıkacak.

99 kişi hakkında tutuklama talebi

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 99 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CHP il başkanı tutuklandı

Öte yandan 20 şüphelinin ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldığı belirtildi.

Tutuklama istemiyle sevk edilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON A. Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya tutuklandı.

Ne olmuştu? İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 1 Temmuz günü sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilmişti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

(AB)