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Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2025 10:32
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2025 17:23
2 dk Okuma

Tunç Soyer: Barış ve demokrasi bunun neresinde?

Barış süreci ile beraber muhalefete yönelik baskıların devam etmesini eleştiren Soyer, "Muhalefetin tüm katmanlarıyla çok güçlü bir 'dayanışma ağı' kurması gerekiyor" önerisinde bulunmuştu.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
Tunç Soyer: Barış ve demokrasi bunun neresinde?
Fotoğraf: Tunç Soyer / X

Yeni çözüm sürecinin açık destekçileri arasında yer alan eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

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Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde katıldığı "Barışın Yolunu Açmak" adlı konferansa yeni barış sürecine açık desteğini belirtmişti. "Sürecin Barış ve Demokrasiye Evrilebilmesi İçin Hangi Ortak Politikalar Üretilmeli?" başlığında oturumun moderatörlüğünü de yapan Soyer, konferans sonunda süreci bianet'e değerlendirmişti.

"Sürecin adını 'Terörsüz Türkiye' diye koydular ama insan 'barış ve demokrasi bunun neresinde?' diye sormadan edemiyor" sözleriyle muhalefete yönelik devam eden operasyonları eleştiren Soyer, şöyle konuşmuştu:

'Dayanışma ağı' kurma önerisi

"Barış ve demokrasi hedeflerinin olmadığı anlaşılıyor. Ama 'Terörsüz Türkiye'nin kendisinin de 'barışsız ve demokrasisiz' gerçekleşmesi mümkün değil. Dolayısıyla ben muhalefetin tüm katmanlarıyla çok güçlü bir 'dayanışma ağı' kurması gerektiğini düşünüyorum. Hem siyasi partiler düzeyinde hem sivil toplum kuruluşları bünyesinde ve bu büyük fırsatı yakalamanın mümkün olduğuna inanıyorum.

"Hiç karamsar değilim"

Hem uluslararası ve bölgesel konjoktür nedeniyle hem de uzun yıllardan sonra ilk defa Türkiye'nin önüne öyle bir fırsatın gelmiş olmasını nedeniyle. Dolayısıyla hiç karamsar değilim. Çok paradoks var işin içinde. Bir yandan 'Terörist Türkiye' denirken, bir yandan iktidar şiddetini, ceberrutluğunu, baskısını arttırıyor. Ama bütün bunlara rağmen, büyük bir umut olduğunu görüyorum."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
tunç soyer barışın yolunu açmak konferansı barış ve demokratik toplum süreci PKK'nin fesih kararı
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

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/haber/dem-parti-toplumsal-baris-ve-demokratiklesme-komisyonu-kuruluyor-308720
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/haber/gultan-kisanak-baris-yolunda-yurumeyelim-de-ne-yapalim-308698
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/haber/barisin-yolunu-acmak-konferansinin-sonuc-bildirgesi-atilmasi-gereken-10-acil-adim-308694
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/haber/imamoglu-onderin-mirasi-baris-ve-kardeslik-icin-inatla-cabalamaktir-307103
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/haber/abdullah-ocalanin-baris-ve-demokratik-toplum-cagrisi-304959
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