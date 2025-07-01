Tunç Soyer: Barış ve demokrasi bunun neresinde?

Yeni çözüm sürecinin açık destekçileri arasında yer alan eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde katıldığı "Barışın Yolunu Açmak" adlı konferansa yeni barış sürecine açık desteğini belirtmişti. "Sürecin Barış ve Demokrasiye Evrilebilmesi İçin Hangi Ortak Politikalar Üretilmeli?" başlığında oturumun moderatörlüğünü de yapan Soyer, konferans sonunda süreci bianet'e değerlendirmişti.

"Sürecin adını 'Terörsüz Türkiye' diye koydular ama insan 'barış ve demokrasi bunun neresinde?' diye sormadan edemiyor" sözleriyle muhalefete yönelik devam eden operasyonları eleştiren Soyer, şöyle konuşmuştu:

'Dayanışma ağı' kurma önerisi

"Barış ve demokrasi hedeflerinin olmadığı anlaşılıyor. Ama 'Terörsüz Türkiye'nin kendisinin de 'barışsız ve demokrasisiz' gerçekleşmesi mümkün değil. Dolayısıyla ben muhalefetin tüm katmanlarıyla çok güçlü bir 'dayanışma ağı' kurması gerektiğini düşünüyorum. Hem siyasi partiler düzeyinde hem sivil toplum kuruluşları bünyesinde ve bu büyük fırsatı yakalamanın mümkün olduğuna inanıyorum.

"Hiç karamsar değilim"

Hem uluslararası ve bölgesel konjoktür nedeniyle hem de uzun yıllardan sonra ilk defa Türkiye'nin önüne öyle bir fırsatın gelmiş olmasını nedeniyle. Dolayısıyla hiç karamsar değilim. Çok paradoks var işin içinde. Bir yandan 'Terörist Türkiye' denirken, bir yandan iktidar şiddetini, ceberrutluğunu, baskısını arttırıyor. Ama bütün bunlara rağmen, büyük bir umut olduğunu görüyorum."