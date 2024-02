Tunç Soyer: "Aday belirleme adil olmadı ama mutlaka başaracağız”

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir'de görevdeki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı aday göstermesi, CHP İzmir örgütünde ve belediye çevrelerinde karmaşık tepkilere yol açarken Soyer yeniden aday gösterilmeyişini "usulen ve esasen adil değil" diye niteledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı geniş açıklamada aday gösterilmeyeceğinin kendisine MYK toplantısından 5 dakika önce bildirildiğini dile getiren Tunç Soyer bunun "siyasi nezaketsizlik" olduğunu da belirtti.

Aday belirleme öncesinde

Soyer CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını henüz belirlemeden önce yaptığı açıklamada "Sarayın 20 yılı aşkın süredir elinde tuttuğu gücü dengeleyecek tek güç yerel seçimlerdeki başarımızın devamı olacaktır. Bu nedenle tabanda mümkün olan en güçlü işbirliklerini yaratmak ve tabanın sesine kulak vermek mecburiyetindeyiz." demişti.

Soyer'in aday gösterilmeyebileceği olasılığına ilişkin söylentiler arttıkça, İzmir'de muhtarlar, STK temsilcileri, kooperatif temsilcileri ve sokak emekçileri; mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde nöbet eylemi başlatmışlardı.

Eylemciler, CHP yönetimine seslenerek, "Bizim için kriter; emektir, çalışkanlıktır, dürüstlüktür. Tüm bu özellikler Tunç Soyer'de mevcuttur” demişlerdi.

Cemil Tugay: "Tunç Soyer'e teşekkür..."

Ankara'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak dönen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Benden önce elbette ki bu bayrağı birileri taşıyordu, daha eskileri var ama Ahmet Piriştina, Aziz Kocaoğlu ve en son geçen 5 yıl boyunca başkanımız Tunç Soyer bu bayrağı taşıdı ve dünyanın en güzel şehri olan İzmir'e hizmet etti." dedi. "Her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. değerli başkanlarımızla her zaman birlikte olacağız, omuz omuza olacağız, onların deneyimlerinden her zaman faydalanacağız."

Soyer: "Mücadeleye devam..."

Yeniden Belediye Başkan adayı gösterilmemesi üzerine X'ten paylaştığı mesajında Tunç Soyer, "Sığ siyasetin tuzağına düşmeyen, yerel yönetimlerdeki kazanımlarımıza sahip çıkan, kişiler değil ilkeler ve değerler üzerinden şekillenen tüm aklıselim adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanındayım. Toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadeleye devam edeceğim." mesajı verdi.

Sevgili İzmirliler,



Önce Seferihisar’da sonra da İzmir’de canla başla çalıştım, bu süre içinde Türkiye’ye örnek olacak birçok uygulamayı başlattım. Cumhuriyet Halk Partililerin gurur duyacakları, saygıyla anılacak, temiz ve başarılı işler yapmaya gayret ettim. Koltuk sevdası… — Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 30, 2024

“Başım dik, alnım açık ve vicdanım rahat”

Açıklamasının başında Seferihisar ve İzmir Belediye Başkanlıklarında "Koltuk sevdası değil, sadece memleket sevdası" ile çalıştığını dile getiren Soyer, görevi bırakırken de "Çok şükür başım dik, alnım açık ve vicdanım rahat" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceği[nin]" kendisine "MYK toplantısından 5 dakika önce" tebliğ edilmiş olmasının "[...] nezaketsizlikten daha vahim yanının "Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşün[düğünü]" kaydetti.

"Talep edilmesine karşın ön seçim yapılmadı"

Soyer, Genel Merkez'in çalışmalarını "kapalı kapılar ardında yürüt[tüğünü]", "[...] adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanma[dığını]", "örgütün sesinin dinlen[mediğini], tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alın[madığını]" ileri sürdü ve "Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır." dedi. Yapılanın "sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma" olduğunu söyledi.

"İzmir halkına saygısızlık"

Soyer "sürecin bütünü değerlendirildiğinde ise adayların açıklanmasında yaşanan gecikme[nin] İzmir halkına saygısızlık" olduğunu ileri sürdü. Soyer kendisinin yeniden aday gösterilmemesiyle "46 ülkeden 130 bin yerel yönetimin üye olduğu [...] Türkiye’nin ve partimizin Avrupa Konseyi nezdindeki en yüksek makamı [olan] Avrupa Konseyi Bölgeler Meclisi Başkanlığı koltuğunun da boşalacağını" hatırlattı.

"Yılgınlık yok"

Soyer gidişatla "Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaşayacağı değişimin mutlaka sosyal demokrat ve sol değerler üzerinden yapılması gerektiği[nin] bir kez daha ortaya çık[tığını]" belirtti.

"Otoriter ve popülist siyasal iklimin değişmesi; bu değerlerin üzerinde oluşacak ittifakların yaygınlaşması ve toplumsal muhalefetin bu köklerden beslenerek büyütülmesi ile mümkün olacaktır" diyen Tunç Soyer," Memleketimizin rotasının aydınlık bir geleceğe çevrilmesi için bu[nun] kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "İnsanlığın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizler, iklim krizi, savaşlar ve yoksulluk gibi global krizlerin tamamının panzehirinin çağdaş ve demokratik ilkelerde yattığını" ve "hizmet etmekten onur duyduğu" İzmirlilerin yılgınlığa kapılmasına, üzülmesine gerek olmadığını" vurguladı.

"Demokrasinin kalesi olan ve Türkiye’deki en güzel uygulamalarını ortaya koyan İzmir’de bu şanlı mirası ileriye taşımak için son nefesime kadar çalışmaya devam edeceğini" dile getirdi ve mesajını "Mutlaka başaracağız.” diyerek sonlandırdı.

(AEK)