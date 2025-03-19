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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 15:32
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 15:38
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Tunç: Savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, yargı

Soruşturmanın detaylarının gizli tutulduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "Deliller değerlendirilecek ve tüm şeffaflıkla kamuoyu öğrenecektir” dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Tunç: Savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, yargı
Arşiv ( Anadolu Ajansı)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve 100’den fazla kişi hakkında gözaltı kararı alınmasına dair açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü belirterek, "Bir soruşturma terör suçlarıyla ilgili, diğer soruşturma ise örgütlü suçlarla ilgili" dedi. S

öz konusu soruşturmalarda, tanık beyanları ve delillerin bulunduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "Soruşturma evresi gizlidir ve bu gizliliğe saygı gösterilmelidir" dedi.

Bakan Tunç, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Yargı kararı herkes için bağlayıcıdır. Kanun karşısında ayrıcalık yoktur" dedi. Sokak çağrılarının ve darbe gibi ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirten Tunç, hukukun işleyişine müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Yargı kararları saygı ile karşılanmalı"

Tunç, hukuki süreçlerin doğru bir şekilde ilerlemesi için toplumun sükûnet içinde olması gerektiğini belirtti. "Savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, yargıdır. Hesap vermek herkesin hakkıdır" diyen Bakan Tunç, yargı kararlarının saygı ile karşılanması gerektiğini ve tüm şeffaflıkla kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturmanın detaylarının gizli tutulduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "Deliller değerlendirilecek ve tüm şeffaflıkla kamuoyu öğrenecektir” dedi.

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(EMK)

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İstanbul
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