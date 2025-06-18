Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki konular arasında, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tahliye talebi de vardı.

Kanser tedavisi gören ve ciddi sağlık sorunları yaşayan Murat Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, Çalık’ın cezaevi koşullarında kalmasının sağlık açısından riskli olduğunu belirterek tahliye başvurusunda bulunmuştu.

Adalet Bakanı Tunç, bu başvuruya ilişkin olarak, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" açıklamasını yaptı.

10. Yargı Paketi

Bakan Tunç, Meclis’te görüşülen 10. Yargı Paketi ve devamı planlanan yasal düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.

Tunç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 23 Ocak’ta açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan 264 hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yeni yargı paketlerinin ceza adalet sistemini güçlendirmeyi, adalete erişimi kolaylaştırmayı ve yargılama süreçlerini hızlandırmayı hedeflediğini vurguladı.

Denetimli serbestlik

Tunç, denetimli serbestlik sisteminde yapılan değişikliklere dikkat çekerek, cezasızlık algısının önüne geçileceğini söyledi:

“Artık bir yıl maktu denetimli serbestlikten yararlanmak için, koşullu salıverme süresine ne kadar gün kaldıysa onun onda biri kadar cezaevinde kalmak gerekecek. Yani sadece imza atıp cezaevi kapısından dönmek yok. Örneğin, bir ay cezası olan bile artık en az beş gün cezaevinde kalacak.”

Özel infaz usulleri

Yeni düzenlemeyle birlikte özel infaz uygulamaları da genişletildi. Kadınlar, çocuklar ve ileri yaştaki hükümlüler için konutta infaz seçeneği getirildi. Taksirli suçlar ve üç yılın altındaki kasten işlenen suçlarda hafta sonu infaz imkanı sağlandı. 80 yaş üstü kişilere ve ağır hastalara da konutta ceza infazı yolu açıldı.

Aile arabuluculuğu geliyor

Tunç, boşanma süreçlerinin hızlandırılması ve aile yapısının korunması amacıyla aile arabuluculuğu sistemini hayata geçireceklerini söyledi:

“Boşanma davaları, tazminat ve nafaka gibi konularda dava açılmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getireceğiz. Ancak kadına şiddet içeren dosyalar bu kapsamın dışında kalacak.”

Ayrıca, anlaşmalı boşanmalarda bir yıllık bekleme süresi kaldırılacak, boşanma kararları daha hızlı kesinleşecek.

Avukatı, Mehmet Murat Çalık’ın tahliyesini talep etti: Hayati riski var

(EMK)