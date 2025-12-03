ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2025 16:38
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2025 16:43
2 dk Okuma

Tunç: Af değil eşitlik düzenlemesi

Tunç, "Aile hukukuna dair çalışmalarımız var ancak nafaka konusunda mevcut aşamada bir düzenleme bulunmuyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görüntüde, ciddi bir şekilde konuşan bir kişi yer alıyor. Bu kişi, bir podiumda mikrofonlar önünde açıklama yapıyor. Üzerinde lacivert renkte bir takım elbise ve gömlek bulunuyor. Takım elbisesinin içine giydiği kravat ise desenli ve açık mavi tonlarında. Arka planda parti bayrağının olduğu bir ortam var. Mikrofonlar, farklı medya kuruluşlarının logolarını taşıyor ve oldukça dikkatlice sıralanmış.
Fotoğraf: Selim Bostancı / AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi beklenen 11. Yargı Paketi’ne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Pakette yer alan ve kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen maddenin yanlış yorumlandığını belirten Tunç, düzenlemenin bir af niteliği taşımadığını vurguladı.

AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, paketin toplumsal huzuru güçlendirmeye yönelik önemli yenilikler içerdiğini söyledi.

Cezalarda artış

Yargı paketine göre:

  • Örgüt faaliyetleri kapsamında çocukların suça sürüklenmesi halinde verilecek cezalar artırılacak.
  • Meskûn mahalde silahla ateş etme fiiline yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak.
  • Düğün, nişan ve asker uğurlamalarında silah kullanımı daha ağır cezalara tabi olacak.
  • Trafikte yol kesme eylemleri ayrı bir suç olarak tanımlanacak.
  • Kiralık araçlarla işlenen suçlarda cezalar yükselecek.
  • Bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında bankalar ve ödeme kuruluşlarına yeni yükümlülükler getirilecek, cep telefonu hatlarına ilişkin ek tedbirler uygulanacak.

Tunç, özellikle tartışmalara neden olan Covid-19 düzenlemesine açıklık getirerek, bunun bir af olmadığını söyledi.

Daha önce çıkarılan düzenlemeden yalnızca 31 Temmuz 2023 tarihinde cezaevinde bulunan hükümlülerin yararlanabildiğini hatırlattı.

Aynı tarihten önce suç işlediği hâlde o gün cezaevinde olmayan kişilerin kapsam dışında kaldığını belirten Tunç, bunun eşitlik ilkesine aykırı bir durum yarattığını ifade etti.

Bu nedenle yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirten Bakan Tunç, “Burada amaç, aynı suçu aynı tarihlerde işlemiş kişiler arasında adaletli bir uygulama sağlamaktır. Bu bir af değildir. Son karar TBMM’nindir” dedi.

Cinsiyetçi topluma cinsiyetsiz nafaka örneği
Cinsiyetçi topluma cinsiyetsiz nafaka örneği
9 Ocak 2025

Nafaka 

Tunç ayrıca, düzenlemenin örgütlü suçları kapsamadığını ve suç kategorilerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını söyledi.

“Süresiz nafakanın kaldırılması gündemde mi?” sorusuna ise, “Şu anda gündemimizde değil. Aile hukukuna dair çalışmalarımız var ancak nafaka konusunda mevcut aşamada bir düzenleme bulunmuyor” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
nafaka hakkı Yılmaz Tunç AKP boşanma aile hukuku
ilgili haberler
Cinsiyetçi topluma cinsiyetsiz nafaka örneği
9 Ocak 2025
/haber/cinsiyetci-topluma-cinsiyetsiz-nafaka-ornegi-303491
KADIN DAYANIŞMA VAKFI’NDAN YENİ RAPOR
Nafaka miktarları enflasyon karşısında eriyor
3 Ekim 2024
/haber/nafaka-miktarlari-enflasyon-karsisinda-eriyor-300370
Yeniden Refah Partisi'nden kanun teklifi: Nafaka süresini 5 yıl ile sınırlandırın
12 Ekim 2023
/haber/yeniden-refah-partisi-nden-kanun-teklifi-nafaka-suresini-5-yil-ile-sinirlandirin-286238
Adalet Bakanı Tunç: Boşanma davasıyla nafaka konularını ayırmamız gerekir
18 Eylül 2023
/haber/adalet-bakani-tunc-bosanma-davasiyla-nafaka-konularini-ayirmamiz-gerekir-284127
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Cinsiyetçi topluma cinsiyetsiz nafaka örneği
9 Ocak 2025
/haber/cinsiyetci-topluma-cinsiyetsiz-nafaka-ornegi-303491
KADIN DAYANIŞMA VAKFI’NDAN YENİ RAPOR
Nafaka miktarları enflasyon karşısında eriyor
3 Ekim 2024
/haber/nafaka-miktarlari-enflasyon-karsisinda-eriyor-300370
Yeniden Refah Partisi'nden kanun teklifi: Nafaka süresini 5 yıl ile sınırlandırın
12 Ekim 2023
/haber/yeniden-refah-partisi-nden-kanun-teklifi-nafaka-suresini-5-yil-ile-sinirlandirin-286238
Adalet Bakanı Tunç: Boşanma davasıyla nafaka konularını ayırmamız gerekir
18 Eylül 2023
/haber/adalet-bakani-tunc-bosanma-davasiyla-nafaka-konularini-ayirmamiz-gerekir-284127
Sayfa Başına Git