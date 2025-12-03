Tunç: Af değil eşitlik düzenlemesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi beklenen 11. Yargı Paketi’ne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Pakette yer alan ve kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen maddenin yanlış yorumlandığını belirten Tunç, düzenlemenin bir af niteliği taşımadığını vurguladı.

AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, paketin toplumsal huzuru güçlendirmeye yönelik önemli yenilikler içerdiğini söyledi.

Cezalarda artış

Yargı paketine göre:

Örgüt faaliyetleri kapsamında çocukların suça sürüklenmesi halinde verilecek cezalar artırılacak.

Meskûn mahalde silahla ateş etme fiiline yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak.

Düğün, nişan ve asker uğurlamalarında silah kullanımı daha ağır cezalara tabi olacak.

Trafikte yol kesme eylemleri ayrı bir suç olarak tanımlanacak.

Kiralık araçlarla işlenen suçlarda cezalar yükselecek.

Bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında bankalar ve ödeme kuruluşlarına yeni yükümlülükler getirilecek, cep telefonu hatlarına ilişkin ek tedbirler uygulanacak.

Tunç, özellikle tartışmalara neden olan Covid-19 düzenlemesine açıklık getirerek, bunun bir af olmadığını söyledi.

Daha önce çıkarılan düzenlemeden yalnızca 31 Temmuz 2023 tarihinde cezaevinde bulunan hükümlülerin yararlanabildiğini hatırlattı.

Aynı tarihten önce suç işlediği hâlde o gün cezaevinde olmayan kişilerin kapsam dışında kaldığını belirten Tunç, bunun eşitlik ilkesine aykırı bir durum yarattığını ifade etti.

Bu nedenle yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirten Bakan Tunç, “Burada amaç, aynı suçu aynı tarihlerde işlemiş kişiler arasında adaletli bir uygulama sağlamaktır. Bu bir af değildir. Son karar TBMM’nindir” dedi.

Cinsiyetçi topluma cinsiyetsiz nafaka örneği

Nafaka

Tunç ayrıca, düzenlemenin örgütlü suçları kapsamadığını ve suç kategorilerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını söyledi.

“Süresiz nafakanın kaldırılması gündemde mi?” sorusuna ise, “Şu anda gündemimizde değil. Aile hukukuna dair çalışmalarımız var ancak nafaka konusunda mevcut aşamada bir düzenleme bulunmuyor” dedi.

(EMK)