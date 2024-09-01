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HABER
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2024 14:03
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2024 18:08
3 dk Okuma

Tunç: 23 yıldır olduğu gibi hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Tunç, “Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, Yılmaz Tunç, resmi bir ortamda oturuyor. Koyu renkli bir takım elbise giymiş ve kravat takıyor. Gözlerinde gözlük var. Tunç bir sandalyede oturmuş, önünde çeşitli mikrofonlar var; mikrofonların üzerinde çeşitli medya kuruluşlarının logoları bulunuyor. Arka planda bazı bitkiler ve camlı bir bölüm var. Ciddi bir ifadeyle konuşuyor gibi görünüyor. Fotoğrafın genel havası, bir basın toplantısı veya resmi bir açıklama anını yansıtıyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adli yıl mesajında "Son 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz" dedi.

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Tunç'ın  mesajı şöyle:

"Son 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz."

Yeni adli yıl yarın başlıyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

Yeni adli yarın başlıyor.

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(EMK)

Yeni Adli Yıl Yılmaz Tunç Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargı
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