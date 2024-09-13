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İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 17:01
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2024 17:18
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İKLİM KRİZİ

Tuna Nehri'nde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma savaş gemisi ortaya çıktı

İklim krizine bağlı su çekilmesiyle yüzeye çıkan gemi, Nazi Almanyası'nın 1944'te Sovyet güçlerinden geri çekilirken Karadeniz filosuna ait gemilerden biri.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tuna Nehri'nde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma savaş gemisi ortaya çıktı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Sırbistan'ın doğusundaki Prahovo'dan geçen Tuna Nehri'nde suların çekilmesiyle, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Almanya savaş gemisinin kalıntısı ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Prahovo köyü yakınındaki nehirde, aşırı sıcaklıkların neden olduğu su seviyesinin düşmesiyle geminin gövdesi görünür hale geldi.

Gemi enkazları

Paslanmasına rağmen neredeyse bütünlüğünü koruyan gemi, Nazi Almanyası'nın 1944'te Sovyet güçlerinden geri çekilirken Karadeniz filosuna ait gemilerden biri.

Sırbistan-Romanya sınırındaki Tuna Nehri'nde, İkinci Dünya Savaşı sırasında batan 200'den fazla gemi enkazı bulunuyor.

Bu enkazlar, 80 yıldır nehrin derinliklerinde, kumun altında gömülü. Su yüzeyine çıkan gemiler, nehirdeki gemi trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
tuna nehri iklim krizi ikinci dünya savaşı
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