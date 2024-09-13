Tuna Nehri'nde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma savaş gemisi ortaya çıktı

Sırbistan'ın doğusundaki Prahovo'dan geçen Tuna Nehri'nde suların çekilmesiyle, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Almanya savaş gemisinin kalıntısı ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Prahovo köyü yakınındaki nehirde, aşırı sıcaklıkların neden olduğu su seviyesinin düşmesiyle geminin gövdesi görünür hale geldi.

Gemi enkazları

Paslanmasına rağmen neredeyse bütünlüğünü koruyan gemi, Nazi Almanyası'nın 1944'te Sovyet güçlerinden geri çekilirken Karadeniz filosuna ait gemilerden biri.

Sırbistan-Romanya sınırındaki Tuna Nehri'nde, İkinci Dünya Savaşı sırasında batan 200'den fazla gemi enkazı bulunuyor.

Bu enkazlar, 80 yıldır nehrin derinliklerinde, kumun altında gömülü. Su yüzeyine çıkan gemiler, nehirdeki gemi trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. (TY)