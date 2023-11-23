Tüm yönleriyle Latife Tekin edebiyatı konuşulacak

Yazar Latife Tekin adına Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle, Karaköy Minerva Palas’ta 25 Kasım Cumartesi günü bir sempozyum düzenleniyor.



Latife Tekin edebiyatını bütün yönleriyle incelemeyi hedefleyen Latife Tekin Sempozyumu'nda akademisyenler, yazarlar ve yayın dünyasından isimler bir araya gelecek.

Herkese açık ve ücretsiz olan sempozyumun kapanış panelinde Latife Tekin de yer alacak.





Düzenleme Komitesi:



Ahmet Ergenç (Kent Üniversitesi)

Burcu Şahin (Sabancı Üniversitesi)

Erhan Kıvanç (Sabancı Üniversitesi)

Deniz Gündoğan İbrişim (Kadir Has Üniversitesi)



Bilgi için: [email protected]

Latife Tekin hakkında

1957’de Kayseri’de doğdu. Dokuz yaşında ailesiyle İstanbul’a taşındı. İlk kitabı 1983’te yayımlanan "Sevgili Arsız Ölüm"dü. Ardından "Berci Kristin Çöp Masalları" (1984), "Gece Dersleri" (1986), "Buzdan Kılıçlar" (1989), "Aşk İşaretleri" (1995), "Ormanda Ölüm Yokmuş" (2001), Sedat Simavi Ödülü’nü kazandığı "Unutma Bahçesi" (2004), "Muinar" (2006), 2009’da "Rüyalar ve Uyanışlar Defteri" ve 2018’de "Manves City" ile "Sürüklenme" yayımlandı. Romanları İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Felemenkçe ve Farsça başta olmak üzere pek çok dile çevrildi. (AÖ)