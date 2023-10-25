"Tüm varlıkları gözeten ‘dünyaları’ eğitim yoluyla nasıl kurabiliriz?"

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) 2004’te hayata geçirdiği Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, geçen cumartesi günü Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla’daki kampüsünde düzenlendi.

“Dünyadaşlık” temasıyla 19. kez düzenlenen konferansta, 16 şehirden gelen öğretmenler, sınıflarında uyguladıkları 49 yaratıcı yöntemi paylaştı.

Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin ana desteğiyle yapılan konferans, Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası’nın konseriyle başladı.

Bu yıl Eğitim Reformu Girişimi’nin 20. yılını kutladığını belirten ERG Direktörü Işık Tüzün, çoklu krizlerin, 6 Şubat depremlerinin, dünyadaki çatışmaların ve savaşların bir arada olmaya, dayanışmaya, barışı konuşmaya, umuda olan ihtiyacı daha da artırdığını belirterek şöyle devam etti:

"Birbirimizi anlama ve duyma çabası"

“Bugün burada birlikte olmak, bunu da dünyadaşlıkta buluşarak, bir arada yaşamın daha iyi yollarını arayarak ve iyi örnekler etrafında yapmak bizim için çok değerli. Barışın, dünyanın tüm unsurlarıyla bir arada yaşamda ısrar ederek, bazen fark etmeden parçası olduğumuz kutuplaşmadan kaçınarak, birbirimizi anlama ve duyma çabasından vazgeçmeyerek, dünyadaşlığımızı hep akılda tutarak mümkün olacağına inanıyoruz.

"Cumhuriyet’in de 100. yılını kutluyoruz. Bir yandan Cumhuriyet’i demokrasi, laiklik, bilim, kadın hakları gibi alanlardaki vazgeçemeyeceğimiz kazanımlarıyla anıyoruz; öbür yandan da bu kazanımları korumak ve bu 100 yılda eksik kalanları dikkate alarak daha ileriye taşımak, eşitlikçi ve kapsayıcı bir dünyaya katkıda bulunmak için çalışıyoruz.”

“Dünyadaşlığa Davet: Yeni Dünyaları Birlikte Hayal Etmek” başlıklı açış panelinde gazeteci, yazar ve podcast yayıncısı Nilay Örnek, Roots&Shoots Türkiye Kurucu Üyesi ve Başkanı Aslıhan Niksarlı, Havle Kadın Derneği ve YADA Vakfı’ndan Rümeysa Çamdereli ve Otama Kırkpınar Kurucusu Merve Özkorkmaz, kendi ilham veren hikâyelerini paylaştılar.

500'den fazla katılımcı

500’den fazla katılımcıyı ağırlayan konferansta, “Birbirimizi ve tüm varlıkları gözeten, tüm yaşam biçimlerinin varoluşunu önemseyen ‘dünyaları’ eğitim yoluyla nasıl kurabiliriz?” sorusuna yanıt arandı.

Tüm gün süren konferansta, doğa temelli okulöncesi eğitiminden sosyal duygusal öğrenme becerilerinin yaratıcı yazma yöntemiyle desteklenmesine, salgın gibi krizler sonrasında oluşan akademik, sosyal ve duygusal kayıpları telafi eden uygulamadan matematiği sınıf dışına, hayatın içine taşıyan yönteme kadar farklı alanlardaki iyi örnekler sunuldu. (AÖ)