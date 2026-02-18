“Tüm demokratik kamuoyunu nefret yasalarına karşı LGBTİ+’ların yanında durmaya davet ediyoruz”

11. Yargı Paketi’nden son anda çıkarıldığı belirtilen LGBTİ+ karşıtı bazı düzenlemelerin yeniden gündeme alınacağı iddiaları kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

LGBTİ+ örgütlerinin yanı sıra, siyasi partiler, feministler ve insan hakları kurumları, söz konusu düzenlemelerin temel hak ve özgürlükleri hedef aldığı gerekçesiyle geri çekilmesi çağrısında bulundu.

LGBT’yi övene 3 yıl hapis yolda! Sapkın akımlara karşı ağır yaptırımlar geliyor” başlıklı dünkü (17 Şubat) haberine



İddiaya göre taslakta, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı yasal ve tıbbi düzenlemeler oldukça katılaştırılıyor. LGBTİ+’lar ve hak savunucuları için hapis cezasının yolu açılıyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi ’nin “” başlıklı dünkü (17 Şubat) haberine göre , “aile kurumunun korunması” ve “genel ahlâk” vurgusuyla Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler öngörülüyor.İddiaya göre taslakta, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı yasal ve tıbbi düzenlemeler oldukça katılaştırılıyor. LGBTİ+’lar ve hak savunucuları için hapis cezasının yolu açılıyor.

Türkiye Gazetesi duyurdu: LGBTİ+’lara hapis öngören taslak yeniden gündemde

Tepkiler

Söz konusu ayrımcı düzenlemelere gelen tepkilerden bazıları şöyle:

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi LGBTİ+ Komisyonu: “Basına yansıyan ‘düzenleme’ hazırlıkları, biçimsel/kozmetik değişikliklerle yeniden dolaşıma sokulmak istense de özünde aynı şeyi hedeflemektedir: LGBTİ+’ları toplum önünde meşruiyetsizleştirmek, görünürlüğü ‘suç’ ilân etmek, ayrımcılığa, şiddete ve faşizme devlet eliyle hukuki kılıf kazandırmaktır. Bu yaklaşım, zaten etkili korunmadan yoksun bırakılan LGBTİ+’ları tamamen güvencesiz hale getirmekle kalmayacak; onları açık hedef haline getirerek nefret saldırılarını, şiddeti ve cezasızlığı büyütecektir. İHD olarak, ayrımcılık içeren her türlü uygulama ve sürecin karşısında kararlılıkla duracağımızı; bu tür girişimlere karşı tüm yasal yolları sonuna kadar kullanacağımızı; sorumlular hakkında ulusal ve uluslararası mekanizmalar nezdinde gerekli başvuruları yapacağımızı ve hiç kimseyi geride bırakmayacağımızı kamuoyuna duyuyoruz. Nefret siyaseti meşrulaştırılamaz. Varoluş yasaklanamaz.”

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP): “Devrimci Sosyalist İşçi Partisi olarak LGBTİ+’ların yanında durmaya devam edeceğiz. Bu nefret kanunu sadece LGBTİ+’lara değil demokrasinin kendisine yöneliktir ve toplumun tümünü etkilemektedir. Buna var gücümüzle karşı çıkacağız. Tüm demokratik kamuoyunu nefret yasalarına karşı LGBTİ+’ların yanında durmaya davet ediyoruz. Yalnız değilsin lubunya. Vardık, varız, varolacağız!”

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER): “LGBTİ+’ları hedef alan her türlü düzenleme; anayasal eşitlik ilkesine, insan onuruna ve temel hak ve özgürlüklere açıkça aykırıdır. Bizler, evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Onların güvenliği, onuru ve hakları için her koşulda mücadele edeceğiz.”

Emekçi Hareket Partili (EHP) LGBTİQ+’lar: “LGBTİQ+ varoluşunu suç haline getirmeyi hedefleyen 11. Yargı Paketinin düzenlemelerinin yeniden gündeme getirilmesi açık bir kriminalizasyon politikasıdır. Aile ve genel ahlak söylemleriyle meşrulaştırılmaya çalışılan bu saldırılar bedenlerimize, kimliklerimize ve yaşam hakkımıza yöneliktir. Cinsiyet uyum süreçlerinin 25 yaşına bağlanması ve cezai yaptırımlarla düzenlenmesi transların varoluşuna açık bir saldırıdır! Hiç kimsede bedenlerimiz ve yaşam tarzımıza karışma inisiyatifi olamaz. Haklarımızı pazarlık konusu yapan bu politikalara karşı susmayacak ve geri adım atmayacağız!”

Aralık Feminist Kolektif: “Varoluşumuzun, bedenimizin, cinselliğimizin denetlenmesini; kendi hayatlarımıza dair aldığımız kararların yasaklanmasını, suç ilân edilebilmesini kabul etmiyoruz! Hayatlarımız üzerinde baskı kurmaya çalışan düzenlemelerin karşısında birlikte duralım.” (TY)