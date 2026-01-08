Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya ‘Ballı Süt’ ile tiyatro sahnesinde buluşuyor

Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya, Ballı Süt adlı tiyatro oyunuyla ilk kez aynı projede sahneye çıkıyor.

Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği oyun, 28 Şubat’ta Zeytinburnu Fişekhane Ana Sahne’de prömiyer yapacak.

Oyun, prömiyerin ardından İzmir, Ankara ve İstanbul’da farklı sahnelerde seyirciyle buluşacak.

Geçen yıl sahnelediği Yıldız oyunuyla Afife, Direklerarası ve Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’ne layık görülen Anıl Can Beydilli’nin yeni oyunu, çocuklukta yaşanan bir travmanın iki kız kardeşin hayatında bıraktığı izleri konu alıyor.

Oyunda, babaanneleri tarafından büyütülen; ancak yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşan iki kardeşin geçmişle ve birbirleriyle yüzleşme süreci anlatılıyor.

Üç farklı zaman dilimi

Üç farklı zaman diliminde ilerleyen oyunda, Derya (Tülin Özen) ve Asiye (Nilperi Şahinkaya) karakterleri üzerinden kardeşlik ilişkisi, yas, travma ve büyüme temaları ele alınıyor.

Hikâye; 2002, 2013 ve 2022 yıllarında geçen sahnelerle, karakterlerin yaşamlarında farklı eşiklere odaklanıyor.

Oyun 75 dakika sürüyor ve 16 yaş üstü izleyiciye hitap ediyor.

Oyunun şubat, mart, nisan ve mayıs aylarındaki gösterimlerine ait biletler satışta.

Künye Yazan ve Yöneten: Anıl Can Beydilli

Oynayanlar: Tülin Özen, Nilperi Şahinkaya

Yapım: Kadar, Cogito

Yapımcı: Begüm Ertuğrul, Önem Günal, Aksel Bonfil

Hikâye: Önem Günal

Proje Koordinatörü: Çağla Erdoğan

Yardımcı Yönetmen: Beril Çelik

Dramaturg: Tuğba Sorgun

Işık Tasarım: Yasin Gültepe

Projeksiyon Tasarım: Okan Temizarabacı

Oyun Asistanı: Ecem Yılmaz

Afiş Tasarım: BI Creative

(TY)