biamag
YT: Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:20 8 Ocak 2026 16:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.01.2026 16:21 8 Ocak 2026 16:21
Okuma Okuma:  1 dakika

Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya ‘Ballı Süt’ ile tiyatro sahnesinde buluşuyor

Anıl Can Beydilli’nin yeni oyunu, çocuklukta yaşanan bir travmanın iki kız kardeşin hayatında bıraktığı izleri konu alıyor.

BİA Haber Merkezi

Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya, Ballı Süt adlı tiyatro oyunuyla ilk kez aynı projede sahneye çıkıyor.

Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği oyun, 28 Şubat’ta Zeytinburnu Fişekhane Ana Sahne’de prömiyer yapacak.

Oyun, prömiyerin ardından İzmir, Ankara ve İstanbul’da farklı sahnelerde seyirciyle buluşacak.

Geçen yıl sahnelediği Yıldız oyunuyla Afife, Direklerarası ve Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’ne layık görülen Anıl Can Beydilli’nin yeni oyunu, çocuklukta yaşanan bir travmanın iki kız kardeşin hayatında bıraktığı izleri konu alıyor.

Oyunda, babaanneleri tarafından büyütülen; ancak yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşan iki kardeşin geçmişle ve birbirleriyle yüzleşme süreci anlatılıyor.

Üç farklı zaman dilimi

Üç farklı zaman diliminde ilerleyen oyunda, Derya (Tülin Özen) ve Asiye (Nilperi Şahinkaya) karakterleri üzerinden kardeşlik ilişkisi, yas, travma ve büyüme temaları ele alınıyor.

Hikâye; 2002, 2013 ve 2022 yıllarında geçen sahnelerle, karakterlerin yaşamlarında farklı eşiklere odaklanıyor.

Oyun 75 dakika sürüyor ve 16 yaş üstü izleyiciye hitap ediyor.

Oyunun şubat, mart, nisan ve mayıs aylarındaki gösterimlerine ait biletler satışta.

Künye

Yazan ve Yöneten: Anıl Can Beydilli
Oynayanlar: Tülin Özen, Nilperi Şahinkaya
Yapım: Kadar, Cogito
Yapımcı: Begüm Ertuğrul, Önem Günal, Aksel Bonfil
Hikâye: Önem Günal
Proje Koordinatörü: Çağla Erdoğan
Yardımcı Yönetmen: Beril Çelik
Dramaturg: Tuğba Sorgun
Işık Tasarım: Yasin Gültepe
Projeksiyon Tasarım: Okan Temizarabacı
Oyun Asistanı: Ecem Yılmaz
Afiş Tasarım: BI Creative

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ballı Süt tülin özen Nilperi Şahinkaya tiyatro Anıl Can Beydilli Fişekhane İstanbul
