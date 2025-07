Tulay Hatîmogûllari: Em di hefteyeke dîrokî de ne

Hevseroka Giştî ya Partiya Wekhevî û Demokarsiyê ya Gelan (DEM Partî) Tulay Hatîmogûllari, li Meclisê di civîna koma partiya xwe ya heftane de geşedanên di rojevê de nirxand.

Tulay Hatîmogûllari, ji ewil 12 leşkerên li Herêma Federe ya Kurdistanê ji ber gaza metanê mirin bi bîr anî û ji malbatên wan re sersaxî xwest.

Li gorî nûçeya MAyê Tulay Hatîmogûllari bal kişand ser şewatên daristanan ên ji Bursayê heta Hatay û Cûdî û got ku sedema van şewatan xemsarî û polîtîkayên desthilatê ye.

Ji Bahçelî daxuyaniya 'pêvajoyê': Ev bûye polîtîkayeke dewletê

“Êriş li ser destkeftiyên jinan tên kirin”

Hatîmogûllari anî ziman ku piştî Banga Aştî û Civaka Demokratîk, tevî her cureyên zext û tundiyê jî jin yek kêliyê nesekinîne û têkoşîna xwe ya aştiyê domandine û got ku têkoşîna azadiyê ya jinan di heman demê de têkoşîna aştiyê ye.

Tulay Hatîmogûllari, behsa jinên îro li pêşiya Meclisê meş li dar xistin kir û got: “Belê jinên hêja, we bi daxwaza ku pirsgirêka Kurd li ser zemîna hiqûq û qanûnî were çareserkirin bang li Meclisê kir. Niha peywira siyasetê ew e ku guh bide van daxwazên jinan û bicih bîne.”

Tulay Hatîmogûllari, diyar kir ku li dijî jinên Kurd polîtîkayên şerê taybet di meriyetê de ne û li rexekî qala aştiyê li rexa din jî êriş li ser destkeftiyên jinan tên kirin. Tulay Hatîmogûllari, got: “Aştî, bi tundiyê nayê avakirin. Divê jin di komîsyona li Meclisê de cih bigirin û tecrûbe û perspektîfên xwe yên çareseriyê bikarin pêşkeşi bikin. Weke DEM Partiyê em li her çar aliyên Tirkiyeyê xebatên xwe didomînin. Komîsyonên me yên navendî bajar bi bajar, navçe bi navçe digerin û pêvajoyê vedibêjin. ”

Divê komîsyon bê navber bixebite”

Tulay Hatîmogûllari diyar kir ku beriya Meclis were girtin divê “Komîsyona Aştî û Civaka Demokratîk” tavilê were avakirin û got: “Divê ev komîsyon di tevahiya havînê de bi şev û roj bixebite.”

Tulay Hatîmogûllariyê da zanîn û got:

“Em silavên ku birêz Abdullah Ocalan bi wesîleya şandeya me ji jin, ciwan û gelan re şandî bi we re parve dikin. Bi avêtina gavên pêwîst re, ji bo demokratîkbûna Tirkiyeyê û aştiyê berpirsyartiyeke mezin dikeve ser milê me tevan. Birêz Ocalan di hevdîtinê de bi taybet jî li ser vê meseleyê sekinî. Em jî dibêjin ku ji bo serkeftina pêvajoyê divê deriyên veguherîna demokratîk, hiqûq û azadiyê heta dawiyê bê vekirin.”

Civîna Şandeya Îmraliyê û Serokkomar Erdogan bi dawî bû

“Em di hefteyeke dîrokî de ne”

Hatîmogûllariyê behsa hevdîtina şandeyê ya bi Erdogan re kir û got:

“Di Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de em derbasî hefteyeke dîrokî bûn. Şandeya me têkildarî pêvajoya heta niha û tiştên divê bên kirin bi birêz serokkomar re guftûgo kir. Ji bo ev hefte serkeftî derbas bibe, divê astengiyên siyasî û hiqûqî bên rakirin û deriyên demokratîkbûn û aştiyê bên vekirin. Hêviya gelên Tirkiyeyê ji her demê bêhtir zêde ye. Em di hefteyeke herî krîtîk de ne. Kêliyeke ku dê 100 salên pêşiya me diyar bikin nêz bû. Ev kêlî, dê bibe merasîma aştiyê ku em tevek bi hesreta wê dijîn. Ev kêlî, temînata aştiya Tirkiyeyê ye. Em di qonaxa aştiyê de ne.

Divê aştî li ser zemîneke demokratîk were avakirin û mayindekirin. Di vê mijarê de hewceye her kes erk û berpirsyartiyê li xwe bigire. Ger em têbikoşin, rêya aştî û demokrasiyê vekiriye. Pêdivî bi avêtina gavên şênber heye. Ev gav li rexekî lingê pêvajoyê yê civakê û lingê din jî biryarên Meclisê ne. Biryarên ji bo demokratîkbûnê ne.”

Ocalan: Em derbasî qonaxeke nû dibin

