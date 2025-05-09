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Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 9 Mayıs 2025 16:51
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Tülay Hatimoğulları: Bir son değil, yeni bir başlangıç

PKK'nin kongresine ilişkin konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, “Bu tarihi kavşakta; demokratik çözümün ve onurlu barışın kararlılıkla inşa edilmesi için her sorumluluğu almaya hazırız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tülay Hatimoğulları: Bir son değil, yeni bir başlangıç

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yapıldığı açıklanan PKK'nin 12. Kongresi'ni değerlendirdi.

Bugünün Türkiye siyaset tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyleyen Tülay Hatimoğulları, “Bugün, yani 9 Mayıs 2025 tarihi, Türkiye siyaset tarihinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. 85 milyonun yüreğinde yankılanan büyük bir değişime şimdi daha yakınız. Bunu bir milat olarak kabul edebiliriz” dedi.

"Sağduyu zamanı"

Mezopotamya Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Tülay Hatimoğulları, “Silahların susması fırsatının doğduğu, kapıların söze, iradeye ve umuda açıldığı bir döneme adım atmanın eşiğindeyiz. Ortak kederi yaşadık, şimdi ortak kaderi büyütme zamanıdır. Bu ülkenin dağlarında, şehirlerinde düşen her can, hepimizin ortak acısıdır. Artık zaman, ülkeyi baştan sona sağduyu ile demokratik toplum inancı ile donatma zamanıdır” diye kaydetti.

"Her sorumluluğu almaya hazırız"

Parti olarak sorumluluk almaya hazır olduklarını da belirten Tülay Hatimoğulları, şöyle konuştu:

“Bu tarihi kavşakta; demokratik çözümün ve onurlu barışın kararlılıkla inşa edilmesi için her sorumluluğu almaya hazırız. Bu yüzden başta Meclis olmak üzere tüm siyaset kurumlarını bu sürecin taşıyıcısı olmaya çağırıyoruz. DEM Parti olarak, bu sürecin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynayan Sayın Abdullah Öcalan’a; çözüm iradesine destek veren Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a, Sayın Devlet Bahçeli’ye ve sürece olumlu yaklaşan başta ana muhalefet olmak üzere tüm muhalefet partilerine, demokratik siyaset kurumlarına, STÖ’lere teşekkür ediyoruz. Tüm siyasi aktörleri ve kurumları bu tarihi fırsatı kalıcı barışa dönüştürecek sorumluluğu üstlenmeye davet ediyoruz."

"Bir son değil bir başlangıç"

Demokratik ve hukuki bir zeminin inşa edilme zamanının geldiğini belirten Tülay Hatimoğulları, “Ülkenin ihtiyaç duyduğu en önemli gelişme demokratik ve hukuki zeminin inşası olacaktır. Bugün, bir sonun değil yeni bir başlangıcın tanığıyız. Demokratik siyaseti çok tarihi günler beklediğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

Haber Yeri
İstanbul
tülay hatimoğlulları dem parti Barış çözüm
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