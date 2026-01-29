Tülay Hatimoğulları: Bahçeli'yi bizimle el sıkıştıran sebep hala duruyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yaptıkları ziyarette konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Suriye'deki gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkileyecek?" sorusunu yanıtladı. Hatimoğulları, "Bunun yanıtı başta iktidar ortaklarında olmalıdır. Bizim DEM Parti olarak durduğumuz yer bellidir. Biz aynı yerdeyiz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. İki parti, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda DEM Parti adına Tülay Hatimoğulları konuştu.

"Türkiye'de sınır kapısını açalım"

Kobane'de yaşanan mağduriyetlerle ilgili iktidara ve muhalefete çağrıda bulunan Hatimoğulları, "Barışı ülkemizde de bölgemizde de tesis etmek için elimizden gelen her türlü çaba içinde olalım. Bugün Kobani kuşatma altında. Kobani'nin suyu, elektriği kesildi. Neden? Çünkü SDG Rakka'dan çekildiği andan itibaren oradan gelen elektrik kesilmiştir. Bu da HTŞ'nin ülkeyi nasıl yöneteceğini göstermektedir. Gelin Türkiye'de sınır kapısını açalım, insani yardım koridoru oluşturalım" dedi.

"Heyet saha gözlemi yapabilir"

Türkiye’de tüm partilerin katılımıyla bir heyet kurulmasını öneren Hatimoğulları, bu heyetin Kobani ve bölgeye giderek saha gözlemi yapması ve rapor hazırlaması gerektiğini söyledi.

"Suriye’deki gelişmeler Türkiye’yi nasıl etkileyecek?" sorusuna yanıt veren Hatimoğulları, "Bunun yanıtı başta iktidar ortaklarında olmalıdır. Biz DEM Parti olarak aynı yerde duruyoruz. Dilimizi de fikrimizi de ona göre belirlediğimizin herkes farkında olmalı ancak Suriye'de Kürt kardeşlerimiz katledilirken buna da sessiz kalmamız hiç kimse tarafından beklenmemelidir" dedi.

Hükümet sözcülerinin kullandığı dili eleştiren Hatimoğulları, bu dilin değişmesi gerektiğini vurguladı, "Bugün kullanılan dilin Kürt kardeşlerimizi görmeyen, saldıran adeta HTŞ sözcülüğüne soyunmuş bir dil olmasını asla kabul etmiyoruz. Bu dil değişmelidir" diye konuştu.

"Bahçeli'yi bizimle el sıkıştıran sebep hala duruyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendileri ile el sıkışmasını hatırlatan Hatimoğulları, "İktidarın kimi sözcüleri tarafından bu süreç DEM Parti tarafından farklı bir çizgiye çekilmektedir yaklaşımını asla kabul etmeyiz. Sayın Bahçeli'yi bizimle el sıkıştıran sebep ne ise o sebep hala yerli yerinde durmaktadır" ifadelerini kullandı.

(AB)