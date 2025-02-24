Tülay Hatimoğulları: Açıklama mart başına kadar yapılacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İngiltere ve Almanya’da Alevi örgütlerinin düzenlediği barış konferanslarına katıldı.

Hatimoğulları, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yürütülen görüşmelere ve PKK'nin silah bırakması ihtimaline değindi.

Bakırhan: Tarihi bir çağrı var ama bazıları memnun değil

"Sayın Öcalan’ın yakın bir zamanda açıklama yapmasını bekliyoruz" diyen Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Sürecin başlamasıyla birlikte ikinci görüşme sonrasında siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleri ile, Alevilerle, kadın, ekoloji hareketleriyle merkezi düzeyde görüşmeler gerçekleştirdik. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere tüm partilerle Sayın Öcalan’ın şu vurgusunu paylaştık. 2013 sürecinde muhalefet barış sürecinin içerisinde etkin olarak yer almadı. Aynı şekilde toplumsal dinamikler barışı tartışmadı. Bizim de o dönemin özeleştirisini verdiğimiz eksiklerden biri buydu. Bu dönemde açık ve şeffaf olarak konuşan, tartışan bir çalışma yürütmek istedik.

Sayın Öcalan’ın yakın bir zamanda açıklama yapmasını bekliyoruz. Bunun şubat sonu ve mart başına yetişeceği bilgisini verdik. Diğer önemli bir soru şu, bu açıklamanın mahiyeti ne olacak? Tabi ki içeriğini cümle cümle bilmiyoruz ama ana fikrini biliyoruz. Ana fikri şudur: Kürt sorununun çatışma ve şiddetten arındırılarak demokratik ve hukuki bir zeminde çözülmesini sağlamak çağrısı olacak bu çağrı. Bahsettiğimiz tüm toplumsal kesimlerin bu çağrıyı heyecanla beklediğini biliyoruz."

ÇAĞLAYAN'DA GÖZALTILARA KARŞI EYLEM HDK Eş Sözcüsü Danış-Beştaş: Bu saldırılar barışa komplodur

(RT)